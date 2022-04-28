Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Бывший замгубернатора Петербурга: "Владимир Владимирович, вас обманули"

Игорь Албин на стадионе "Санкт-Петербург" на Крестовском острове

Игорь Албин, бывший высокопоставленный чиновник, занимавший посты министра, губернатора Костромской области (под фамилией Слюняев) и замгубернатора Петербурга, резко раскритиковал в телеграм-канале главу RT Маргариту Симоньян и телеведущего Владимира Соловьёва, которые в эфире национального телевидения заговорили о возможности ядерного удара в связи с войной в Украине. Он также предположил, что президента Владимира Путина "обманули", и ядерной войны россияне не хотят.

Не называя их по именам, Албин написал: "Твари и пропагандоны будут гореть в аду! Владимир Владимирович, они многократно Вас обманули. Речь о наших детях и внуках! И о Ваших тоже! Остановите этих сволочей! Когда идёт война, своих не ругают! Но и гордиться этим не стоит. В ядерной войне победителей не будет! Простите, друзья".

Бывший чиновник отреагировал на слова Симоньян, сказанные во вторник в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым": "Или мы проигрываем на Украине, или начинается Третья мировая... Зная нас, зная нашего руководителя Путина Владимира Владимировича, самое невероятное - что всё заканчивается ядерным ударом - мне представляется более вероятным, чем вот такое развитие событий". "Ну мы-то в рай, а они просто сдохнут" - повторяет в ответ Соловьёв известную реплику Путина.

В среду сам Владимир Путин - уже во второй раз с начала войны в Украине - заявил, что Россия будет готова нанести "молниеносные удары" в случае вмешательства в войну извне. Прямо ядерное оружие он не упоминал, но сказал об "ответно-встречном" ударе - это термин из ядерной доктрины - и заявил о наличии у России оружия, которым другие страны не могут похвастаться.

Президент США Джо Байден в четверг, говоря о словах Путина, назвал его риторику безответственной.

Представитель МИД России Мария Захарова вечером в четверг написала в фейсбуке, что тезис о том, что "русские грозят ядерной войной", "предельно неверен и лжив". В доказательство своих слов она привела подписанный Россией и лидерами других ядерных держав документ о недопустимости ядерной войны и слова Сергея Лаврова. Слова Путина она не комментировала.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG