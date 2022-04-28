Бывший замгубернатора Петербурга: "Владимир Владимирович, вас обманули"

Игорь Албин, бывший высокопоставленный чиновник, занимавший посты министра, губернатора Костромской области (под фамилией Слюняев) и замгубернатора Петербурга, резко раскритиковал в телеграм-канале главу RT Маргариту Симоньян и телеведущего Владимира Соловьёва, которые в эфире национального телевидения заговорили о возможности ядерного удара в связи с войной в Украине. Он также предположил, что президента Владимира Путина "обманули", и ядерной войны россияне не хотят.

Не называя их по именам, Албин написал: "Твари и пропагандоны будут гореть в аду! Владимир Владимирович, они многократно Вас обманули. Речь о наших детях и внуках! И о Ваших тоже! Остановите этих сволочей! Когда идёт война, своих не ругают! Но и гордиться этим не стоит. В ядерной войне победителей не будет! Простите, друзья".

Бывший чиновник отреагировал на слова Симоньян, сказанные во вторник в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым": "Или мы проигрываем на Украине, или начинается Третья мировая... Зная нас, зная нашего руководителя Путина Владимира Владимировича, самое невероятное - что всё заканчивается ядерным ударом - мне представляется более вероятным, чем вот такое развитие событий". "Ну мы-то в рай, а они просто сдохнут" - повторяет в ответ Соловьёв известную реплику Путина.

В среду сам Владимир Путин - уже во второй раз с начала войны в Украине - заявил, что Россия будет готова нанести "молниеносные удары" в случае вмешательства в войну извне. Прямо ядерное оружие он не упоминал, но сказал об "ответно-встречном" ударе - это термин из ядерной доктрины - и заявил о наличии у России оружия, которым другие страны не могут похвастаться.

Президент США Джо Байден в четверг, говоря о словах Путина, назвал его риторику безответственной.

Представитель МИД России Мария Захарова вечером в четверг написала в фейсбуке, что тезис о том, что "русские грозят ядерной войной", "предельно неверен и лжив". В доказательство своих слов она привела подписанный Россией и лидерами других ядерных держав документ о недопустимости ядерной войны и слова Сергея Лаврова. Слова Путина она не комментировала.