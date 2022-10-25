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Спортивную чиновницу из Петербурга лишили олимпийского золота за допинг

Легкоатлетку из Санкт-Петербурга Наталью Антюх лишили золота Олимпиады-2012 в Лондоне из-за допинга. Об этом сообщается на сайте независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике AIU. Аннулированы все результаты, достигнутые спортсменкой с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года.

На Олимпийских играх в 2012 году в Лондоне Антюх завоевала золотую медаль в беге на 400 метров с барьерами. Решение о дисквалификации было принято на основании данных Московской антидопинговой лаборатории.

41-летняя Антюх — серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в Афинах в 2004 году, обладатель двух золотых медалей на чемпионатах мира. завершила спортивную карьеру в 2017 году. В 2019 году она возглавила Комитет по физической культуре и спорту Петербурга, проработав на должности около года. Оттуда она ушла на должность руководителя Училища олимпийского резерва, напоминает Север.Реалии.

В 2021 году она выдвигалась на выборы в Госдуму от Партии пенсионеров, но не смогла избраться.

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