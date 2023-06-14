Бывшую сотрудницу ФСИН обвинили в незаконном выезде из России

Бывшую сотрудницу одного из учреждений УФСИН в Алтайском крае подозревают в незаконном выезде за пределы России с допуском к государственной тайне. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление ФСБ.
В прошлом году подозреваемая отправилась в частично признанную Абхазию при действовавшем до 2026 года запрете на заграничные выезды. Задержанная сотрудница ФСИН занимала руководящую должность и жила в Шипуновском районе края, пишет близкий к правоохранительным органам телеграм-канал "Опер Слил".
Какая мера пресечения избрана подозреваемой, в сообщении не уточняется. В единой государственной судебной системе России упоминаний о деле сотрудницы ФСИН также нет.
В Шипуновском районе Алтайского края расположены исправительная колония №6 и филиал уголовно-исполнительной инспекции краевого управления ФСИН. В мае 2023 года в ИК-6 сменился начальник: вместо Оксаны Корольковой пришел Антон Литвиненко.
- 13 июня стало известно, что на Урале сотрудники ФСБ возбудили аналогичное дело о выезде за границу с доступом к гостайне против бывшего сотрудника завода "Росатома". Он также пытался выехать в Абхазию.
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