Бывшую сотрудницу ФСИН обвинили в незаконном выезде из России

Бывшую сотрудницу одного из учреждений УФСИН в Алтайском крае подозревают в незаконном выезде за пределы России с допуском к государственной тайне. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление ФСБ.

В прошлом году подозреваемая отправилась в частично признанную Абхазию при действовавшем до 2026 года запрете на заграничные выезды. Задержанная сотрудница ФСИН занимала руководящую должность и жила в Шипуновском районе края, пишет близкий к правоохранительным органам телеграм-канал "Опер Слил".

Какая мера пресечения избрана подозреваемой, в сообщении не уточняется. В единой государственной судебной системе России упоминаний о деле сотрудницы ФСИН также нет.

В Шипуновском районе Алтайского края расположены исправительная колония №6 и филиал уголовно-исполнительной инспекции краевого управления ФСИН. В мае 2023 года в ИК-6 сменился начальник: вместо Оксаны Корольковой пришел Антон Литвиненко.