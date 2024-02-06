Бывшую сотрудницу RT Баронову оштрафовали за "дискредитацию"

Бывшую сотрудницу "Открытой России" и телеканала RT Марию Баронову Тверской районный суд Москвы оштрафовал в общей сложности на 70 тысяч рублей по двум статьям административного кодекса: о так называемой дискредитации российской армии и о нарушении правил проведения митингов. Об этом сообщила "Медиазона". То, что ей назначили штрафы, подтвердила сама Баронова, по её словам, сумму она ещё уточняет.

В ноябре прошлого года, в день, когда Верховный суд России признал экстремистским несуществующее "международное движение ЛГБТ", Баронова опубликовала своё фото, сделанное на Красной площади в Москве, на котором она стоит с сумкой с надписью "Нет войне" и телефоном с радужным флагом на экране. В январе стало известно, что в её отношении составили два протокола: о дискредитации армии и участии в несогласованной акции.

Как отмечает "Медиазона", в случае с "дискредитацией" протокол оказался типовым: полицейские указали на сходство слов "Нет войне" с лозунгами, когда-то опубликованными в инстаграме движения "Весна", признанного российскими властями экстремистским. Баронова в суде сказала, что с февраля 2022 года "свободно носит" сумку со словами "Нет войне" по Москве. Она также отметила, что занималась не дискредитацией армии, а "скорее пропагандой нетрадиционных ценностей", однако по статье о так называемой пропаганде ЛГБТ штрафовать её не стали. По статье о дискредитации армии ей назначили, как пишет "Медиазона", штраф в 50 тысяч рублей, по статье о несогласованной акции – 20 тысяч.