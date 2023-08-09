Бывшую журналистку Doxa в Сербии 40 часов держали в камере

Бывшую журналистку издания Doxa, подвергавшуюся преследованиям в России Наташу Тышкевич сербские пограничники не путили в страну по документу, выданному Германией. Об этом написала сама Тышкевич в твиттере. По её словам, она находилась в камере для подлежащих депортации в белградском аэропорту около 40 часов.

МВД Сербии не ответило на запрос Балканской службы Радио Свободная Европа о том, почему российскую активистку не пустили в страну.

По словам Тышкевич, она прилетела в Белград с Мальты 7 августа по паспорту иностранца, выданному МИД Германии в прошлом году. Российского паспорта у неё нет - он был конфискован российскими властями в рамках расследования уголовного дела против Тышкевич. Она, как и ещё трое её коллег по Doxa, в 2021 году стала обвиняемой по уголовному делу о призывах к несовершеннолетним выходить на акции в защиту Алексея Навального. Тышкевич приговорили к двум годам исправительных работ. Вину все четверо не признали. Тышкевич удалось покинуть Россию.

В разговоре с Балканской службой Радио Свободная Европа Тышкевич назвала своё задержание и водворение в камеру нарушением прав человека. По её словам, в нём не было смысла, так как покинуть транзитную зону аэропорта она не могла. Полицейские, по её словам, угрожали её тюремным заключением, а в камеру ей не передавали продукты.

9 августа Тышкевич депортировали на Мальту, откуда она отправляется в Германию, где живёт.

13 июля власти Сербии без объяснения причин отказали во въезде активисту Петру Никитину, а 25 июля в продлении временного вида на жительства в стране отказали оппозиционному активисту из Петербурга Владимиру Волохонскому.