C начала войны почти 12 млн граждан Украины покинули свои дома

С начала полномасштабного вооружённого вторжения российских войск на территорию Украины почти 12 миллионов граждан страны покинули свои дома, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Из них 4,9 млн переселились из более опасных в менее опасные районы Украины, а 7 миллионов (что составляет около 20% от населения страны) покинули её пределы.
Также по данным, которые назвал Лубинец, 13 миллионов граждан Украины остаются в "районах интенсивных боевых действий" и на оккупированных российскими войсками территориях.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к началу декабря в результате боевых действий погибли 6 702 мирных украинца, в том числе 424 ребёнка. Эти данные могут быть неполными, отмечают в организации.
- Украинские власти расследуют свыше десяти тысяч уголовных дел в отношении российских военных, обвиняя их в преступлениях против гражданского населения. Россия свою причастность к убийствам и пыткам мирных жителей отрицает.
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