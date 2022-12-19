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Источник: с полок библиотек уберут Фрая и Мураками - из-за закона об ЛГБТ 

Британский актёр, писатель и драматург Стивен Фрай 

Библиотеки Москвы получили список книг, которые необходимо убрать с полок, сообщил известный литературный обозреватель Сергей Лебеденко. Он опубликовал копию электронных писем. В комментарии "Медиазоне" Лебеденко уточнил, что получил документ со списком от писательницы. Ей, в свою очередь, его передал знакомый библиотекарь.

Если верить списку, то с полок библиотек будут убраны отдельные произведения лауреата Пулитцеровской премии, американского писателя Майкла Каннингема, классика японской литературы Харуки Мураками, британского актёра, писателя и драматурга Стивена Фрая, писателя и общественного деятеля Эдуарда Лимонова, ныне покойного - всего в списке свыше тридцати имён и пятидесяти наименований книг.

В качестве причин, по котором произведения нужно убрать с полок, в письмах указаны "другие причины", однако как сообщает телеканал "Дождь", цензура связана с недавно принятым в России законом о полном запрете "пропаганды" ЛГБТ.

Официального подтверждения информации, опубликованной Лебеденко, нет. Руководители какой-либо из московских библиотек её пока не комментировали.

  • 5 декабря Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России - ранее она была запрещена только среди несовершеннолетних. Новый закон, по замыслу его авторов, должен пресекать распространение информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности в СМИ, интернете, рекламе и художественных произведениях, а для его нарушителей предусмотрены крупные штрафы. За соблюдением установленных правил будет следить Роскомнадзор.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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