Источник: с полок библиотек уберут Фрая и Мураками - из-за закона об ЛГБТ 

Библиотеки Москвы получили список книг, которые необходимо убрать с полок, сообщил известный литературный обозреватель Сергей Лебеденко. Он опубликовал копию электронных писем. В комментарии "Медиазоне" Лебеденко уточнил, что получил документ со списком от писательницы. Ей, в свою очередь, его передал знакомый библиотекарь.

Если верить списку, то с полок библиотек будут убраны отдельные произведения лауреата Пулитцеровской премии, американского писателя Майкла Каннингема, классика японской литературы Харуки Мураками, британского актёра, писателя и драматурга Стивена Фрая, писателя и общественного деятеля Эдуарда Лимонова, ныне покойного - всего в списке свыше тридцати имён и пятидесяти наименований книг.

В качестве причин, по котором произведения нужно убрать с полок, в письмах указаны "другие причины", однако как сообщает телеканал "Дождь", цензура связана с недавно принятым в России законом о полном запрете "пропаганды" ЛГБТ.

Официального подтверждения информации, опубликованной Лебеденко, нет. Руководители какой-либо из московских библиотек её пока не комментировали.