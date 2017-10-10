Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Винодельческий регион Калифорнии охвачен пожарами

10 человек погибло, более 1500 домов уничтожено в результате внезапно начавшихся в воскресенье пожаров на севере Калифорнии.

Быстро распространяющееся пламя в главном винодельческом регионе США - долинах Напа и Сонома - спровоцировало эвакуацию дестков тысяч человек. Серьезно пострадал главный город региона Санта-Роза, где выгорели несколько кварталов частных жилых домов. Врачи и пациенты покинули несколько больниц, которым угрожает пламя. Губернатор штата Джерри Браун объявил режим чрезвычайной ситуации в нескольких округах, подчеркнув, что пламя уничтожило важные объекты инфраструктуры и угрожает тысячам домов.

Пожары начались вечером в воскренье в нескольких местах. Засушливое лето и осень создали чрезвычайно благоприятные для распространения огня условия. Сильные порывы ветра усугубляют ситуацию. Власти расследуют причины возгораний.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG