Винодельческий регион Калифорнии охвачен пожарами

10 человек погибло, более 1500 домов уничтожено в результате внезапно начавшихся в воскресенье пожаров на севере Калифорнии.

Быстро распространяющееся пламя в главном винодельческом регионе США - долинах Напа и Сонома - спровоцировало эвакуацию дестков тысяч человек. Серьезно пострадал главный город региона Санта-Роза, где выгорели несколько кварталов частных жилых домов. Врачи и пациенты покинули несколько больниц, которым угрожает пламя. Губернатор штата Джерри Браун объявил режим чрезвычайной ситуации в нескольких округах, подчеркнув, что пламя уничтожило важные объекты инфраструктуры и угрожает тысячам домов.

Пожары начались вечером в воскренье в нескольких местах. Засушливое лето и осень создали чрезвычайно благоприятные для распространения огня условия. Сильные порывы ветра усугубляют ситуацию. Власти расследуют причины возгораний.