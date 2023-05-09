78 лет назад, 8 мая 1945 года в Берлине в здании сегодняшнего музея района Карлсхорст был подписан акт о капитуляции германского вермахта, известный также как акт о “капитуляции фашисткой Германии”. Как Германия теперь отмечает победу Советского Союза во Второй мировой войне.

8 мая в Германии всегда был незаметным днем. Даже в этом году берлинцам, которые как обычно с утра пошли на работу, по радио напомнили про “День освобождения”. Так стали называть этот день после эпохальной речи президента ФРГ Рихарда фон Вайцзекера 38 лет назад, который призвал отмечать 8 мая не только как черный день поражения и капитуляции, а как светлый день освобождения и начала демократии. По мысли политика, в этот день Западная Германия символически сбросила с себя оковы диктаторского режима, встав на путь демократических преобразований. После объединения Германии этот нарратив стал общим для обеих частей некогда разделенной страны.

Шрамы этого разделения Берлин носит до сих пор, так же, как и архитектурные знаки присутствия союзников. В бывшем Западном Берлине есть несколько мемориалов летчикам США, снабжавшим жителей города продовольствием с воздуха во время советской блокады, и американский музей. Однако недалеко от Бранденбургских ворот был построен и советский мемориал с памятником, на котором прикреплен герб СССР и установлены два танка Т-34 по бокам. На территории бывшей столицы ГДР – восточного Берлина – существуют два советских мемориала – в районе Бух в парке Шёнхольцер Хайде и в Трептов-парке.

На протяжении многих лет после объединения Германии многие немцы и восточные, и западные посещали эти мемориалы 8 мая. В начале 1990-х годов, в Берлин переселилось огромное количество этнических немцев и евреев из республик Советского Союза. Миграционный прирост не прекращался до середины нулевых. Бывшие граждане СССР составили основную часть тех, кто продолжал посещать мемориалы 9 мая.

После аннексии Крыма посольство РФ в Германии присвоило себе право наследия памяти побед Советского Союза и Красной Армии. Сотрудники громадного посольского комплекса на Унтер-ден-Линден становились частыми гостями на всех столичных мероприятиях 8 и 9 мая. В последние годы перед пандемией в посольстве проходили празднества с шикарным столом и полевой кухней, на которые приглашались различные немецкие политики. Среди публики можно было заметить и дипломатов среднеазиатских республик бывшего СССР. Украинцев и белорусов там не было.

Многочисленное присутствие россиян и украинцев в столице Германии вносит особую напряженность в общественную атмосферу Берлина перед 8 и 9 мая. Весной прошлого года задолго до этих дней в блогосфере с ажиотажем шли дискуссии о возможных стычках между выходцами из Украины и России. Внезапный автопробег сотен автомобилей с российскими флагами по улицам Берлина, организованный, как стало известно позже, с подачи Кремля, шокировал берлинцев. Перед памятными днями в 2022 году полиция запретила украинские и российские флаги – побоявшись кровопролитных столкновений на улицах. Этот запрет горячо обсуждался в немецкой прессе и в обеих диаспорах.

В этом году полиция решила идти тем же путем, думая прежде всего о безопасности, и опять запретила все флаги, а также символику во время памятных мероприятий на территории мемориалов в районе Тиргартен, в Трептов-парке и в парке Шёнхольцер Хайде. Однако украинская НКО Vitsche оспорила это решение в административном суде и добилась успеха. Суд разрешил демонстрировать украинские флаги на территории трех берлинских мемориалов, основанных в память павших солдат Красной Армии. Полиция отказалась от апелляции в высшую инстанцию.

Вечером 6 мая неизвестные подали жалобу и на запрет российский флагов. Идя по узкой тропинке справедливости, городской административный суд разрешил также и российские флаги во время мероприятия перед мемориалом в районе Тиргартен. Однако на этот раз полиция оспорила это решение в Высшем административном суде и получила удовлетворение. Ни российские, ни советские, ни георгиевские флаги и ленточки не были разрешены. Суд признал верным прогноз полиции в отношении того, что “российская символика ввиду продолжающейся полномасштабной войны в Украине может использоваться для того, чтобы призывать к насилию”. Ведь в актуальном контексте эти символы могли бы быть поняты как проявление симпатии к ведению войны, подчеркивается в пресс-релизе суда. “В особенности усиление целевых обстрелов украинских городов и гражданского населения сегодня ведут к дальнейшему обострению конфликта”, -поэтому разделить день памяти жертв Второй мировой войны и возобновление военных действий в Украине невозможно, подчеркнул суд.

Путем действия независимой юстиции – был разрешен спор о возможности фланировать с российскими флагами и георгиевскими ленточками в Берлине. Раньше “Бессмертный полк” маршировал с портретами родственников прямо от Бранденбургских ворот, а к российскому посольству со всех уголков Германии свозились “участники” торжественного празднования Дня Победы. Россияне гуляли по Унтер-ден-Линден в форме Красной Армии и пели под гармошку известные военные песни. Восточные немцы смотрели на это привычными глазами, а западные – со снисхождением.

На этот раз 9 мая несколько сотен человек с портретами прошли по улице Унтер-ден-Линден до мемориала в районе Тиргартен. Полиция пропускала людей к памятнику небольшими группами, чтобы избежать инцидентов, причем все проходили досмотр. Во время шествия к мемориалу и на улице перед ним не было замечено ни российских флагов, ни символов. Лишь послу Российской Федерации Сергею Нечаеву и другим дипломатам разрешили прикрепить к лацкану пиджака георгиевскую ленточку. Они появились в Трептов-парке в сопровождении бывшего генсека Социалистической единой партии ГДР Эгона Кранца.

В общей сложности на территорию мемориала в этом году 8 и 9 мая пришло несколько сотен человек, однако не было видно ни украинских, ни российских флагов. Даже приехавшие из Чехии, Польши и из городов Германии “Ночные волки” не нарушили спокойствия. В сонном парке пели птицы и ходили влюбленные парочки. При выходе со станции электричек кто-то продавал гвоздики. Посетители мемориала спокойно возлагали цветы к известному памятнику скульптора Вучетича Воин-освободитель.

В целом в оба дня в Берлине прошли более двух десятков мероприятий различной направленности В одних участвовали левые антифашисты, в других сторонники Украины. Для контроля ситуации в эти дни было специально привлечено около полутора тысяч полицейских. На территории советских мемориалов их было в разы больше, чем участников. В основном стражи порядка скучали, заложив руки за кожаный пояс с кобурой. Полиция отметила, что в целом эти два дня прошли без эксцессов. Лишь одного человека пришлось задержать и надеть ему наручники, потому что он отказывался спрятать российский флаг.

Во время митинга Союза антифашистов в Трептов-парке знаменитый политик от Левой партии, взявшей эстафету коммунистической партии ГДР, Грегор Гизи осудил российскую агрессию, заявив, что Путин мог бы по-другому защищать свои интересы, например, в Совбезе ООН. Однако Гизи раскритиковал санкции против России, отметив: “Почему мы приводим к бедности российское население, которое не принимало решение о войне?”.

Потсдам старается, чтобы мероприятия не были использованы российской стороной в своих целях

Российские дипломаты уже второй раз не были приглашены в эти майские дни на торжественные мероприятия в Берлине. Нежелательными личностями были сотрудники посольства РФ и в земле Бранденбург, где раньше без них не обходился ни один День освобождения. Представитель администрации Потсдама заявил: “Как город мы пытаемся указать на историческое событие и поставить во главу угла поминовение жертв войны. Потсдам старается, чтобы мероприятия не были использованы российской стороной в своих целях”.

Напротив, украинский посол Алексей Макеев был приглашен лично мэром Берлина Каем Вегнером (ХДС) на возложение цветов в мемориале жертвам всех войн и насилия “Neue Wache“ на Унтер-ден-Линден. Вегнер заявил: “В берлинском Карлсхорсте 8 мая 1945 года была подписана безусловная капитуляция Германии. Этот день стал днем освобождения от человеконенавистнической национал-социалистической диктатуры и концом преступной, развязанной Германией войны в Европе. Никогда больше – это было надеждой 1945 года. Сегодня, 78 лет спустя, в центре Европы бушует жестокая война. Путинское нападение на Украину до основания разрушило европейский миропорядок. Никогда больше насилие не должно побеждать свободу. Украина должна победить в этой войне”, – заявил Вегнер. Мэр Берлина также подчеркнул, что совместно с послом Украины он отдает дань памяти всем жертвам Второй мировой.

Вместо советских мемориалов посол Макеев пожелал посетить здание Бундестага, ранее в нем заседал Рейхстаг. Там до сих пор сохраняются настенные надписи солдат Красной Армии, в том числе украинских, например, из Киева, Одессы и Харькова. Алексей Макеев рассказал о своем деде, который был его полным тезкой и командовал танковым экипажем. В своей речи посол отметил параллели между Второй мировой и нынешней “варварской” войной России против Украины. “Во Второй мировой войне Украина внесла большой вклад в освобождение Европы от насильственного господства национал-социализма. Сегодня наша армия и наше гражданское население снова защищают Европу от большой войны”, – сказал Макеев в бундестаге.

Посол Украины в Германии дал знать сенату земли Берлин, что не собирается участвовать в мероприятиях на территории трех советских мемориалов. “На этих памятниках отрицается, например, через цитаты Сталина, что война началась в 1939 году – а именно путем подписания пакта Молотова-Рибентроппа, что Россия все еще сегодня отрицает”, – заявил Макеев.

Сталинские цитаты появились на стелах в Трептов-парке во время построения мемориала, открытого в 1949 году. Эта большая и помпезная площадь с громадной скульптурой Вучетича – просто кладбище. На нем покоятся 7 200 солдат Красной Армии: 3 500 из России, 1 500 из Украины, 500 из Беларуси, 150 из Казахстана, 100 из Литвы, а также многие из других советских республик. Кладбище это - вовсе не “российское”, как и многочисленные братские могилы в земле Бранденбург, где в последние месяцы войны велись ожесточенные бои.

Путин называет Украину "фашистской". Вполне понятно, почему Украина отказывается праздновать победу вместе с Россией

Основатель научно-исследовательского направления “Восточная Европа” в университете Бремена, профессор Вольфганг Айхведе в разговоре с Радио Свобода отмечает, что именно Украина и Беларусь больше всего пострадали от гитлеровского нашествия, однако внесли громадный вклад в победу над фашистской Германией, находясь в составе СССР. Поэтому нынешняя ситуация для Украины – “абсолютная катастрофа и противоречие”. “Путин называет Украину фашистской, что в корне неверно. Вполне понятно, почему Украина отказывается праздновать победу вместе с Россией”, – говорит профессор. Однако ученый отмечает, что для немцев Сталин остается символом победы над Гитлером, и Украина должна принять это как должное. “Я рассматриваю цитаты Сталина в Трептов-парке как историческое свидетельство, не более того. Я не должен идентифицировать себя с ними. Я идентифицирую себя с победой над гитлеровской Германией. Гитлера надо было победить любой ценой. Все нации, которые внесли в это свой вклад, достойны называть себя победителями”, – говорит профессор.

Как рассказал Радио Свобода директор музея капитуляции в Карлсхорсте историк Йорг Морре, присутствие советских солдат на территории Германии исторически амбивалентно. С одной стороны, они принесли освобождение от фашистской диктатуры, с другой, установили социалистический режим в ГДР. В немецкой прессе в 1990-е и нулевые годы почти не говорилось о благодарности советским воинам. Особенно остро обсуждались многочисленные преступления, в том числе изнасилования немецких женщин солдатами Красной Армии. Снимались фильмы, издавались книги, защищались исторические диссертации, выступали свидетели.

Однако историография не обходила стороной и коллаборационизм с захватчиками на территории Украины. По словам Морре, отрицать деяния красноармейцев разных национальностей на территории Германии невозможно, однако расследование собственных преступлений почти не проводилось на территории бывшего СССР. Это должно стать задачей, в том числе, историографии демократической Украины.

Мы отказываемся быть инструментом российской пропаганды

Морре рассказал Радио Свобода, что руководство памятного дома в Карлсхорсте после начала полномасштабной войны в Украине отменило традиционный “Музейный праздник” 8 и 9 мая. После объединения Германии и распада СССР музей был переименован и стал называться “немецко-российским” и тесно сотрудничал с посольством РФ. Это теперь привело к проблеме с его имиджем. Однако уже в ноябре 2021 года, после запрета в России партнерской организации - “Мемориала” - музей в Карлсхорсте как исторический институт изменил свое направление. 24 февраля 2022 года руководство музея осудило государственную политику Российской Федерации. По словам Морре, Россия политизирует свое участие в победе над гитлеровской Германией, и это нельзя молча терпеть. Раньше советские гимнастерки и пилотки воспринимались как безобидный фольклор, теперь же музей запретил их на своей территории, так же, как и георгиевские ленточки, в том числе на венках. На этот раз вокруг музея было тихо, лишь приходили люди возлагать цветы к памятному танку. “Индивидуальное поминовение приемлемо, – говорит Морре, – однако мы отказываемся быть инструментом российской пропаганды”.

Об этом же 8 мая заявила и уполномоченная по культуре правительства ФРГ Клаудия Рот, отметившая, что “Путин в безобразнейшей форме использует” память “в целях пропаганды преступной наступательной войны”. Политик от партии “Союз 90-х / Зеленые” также подчеркнула: “Эта важная дата победы союзников означает конец начатой Германией уничтожительной войны, которая принесла Европе невероятные страдания и разрушения. Она означает также конец преступления против человечности – Холокоста, за который Германия несет ответственность до сих пор”.

По словам Клаудии Рот, путинская Россия своей преступной войной отбирает у людей не только жизни, дома, но и старается отнять у них их самобытную культуру. “Мы должны решительно противостоять этому. 8 мая символизирует ежедневную борьбу за мир, свободу, демократию и самоопределение в нашей общей единой Европе”, – констатировала уполномоченная по культуре. Важным для Рот было и остается не потерять память об этом и в будущем. Для этого правительство ФРГ прилагает все силы, в том числе финансируя музей в районе Карлсхорст.

С 2014 года российское правительство использует историю для пропаганды преступной войны.

После начала войны руководство музея сняло с флагштоков флаги России, Беларуси и Германии, оставив лишь флаг Украины. 21 февраля этого года на его веб-сайте было опубликовано заявление с осуждением войны, словами солидарности и поддержки Украины. В заявлении сказано: “Многостороннее сотрудничество музея бесповоротно изменилось. Диалог с российскими институциями уже давно был трудным, поскольку они все больше и больше злоупотребляли историей Второй мировой войны в своих целях. С 2014 года российское правительство использует историю для пропаганды преступной войны. … На этой основе мы не видим никакой возможности для диалога”.

Руководство музея подчеркивает, что оно теперь концентрируется на помощи людям в Украине и беженцам. В рамках стипендиальной программы в прошлом году на работу в музей были приняты украинские коллеги. Кроме того, музей в Карлсхорсте помогает украинским музеям сохранять национальное достояние. “Мы поддерживаем около 50 музеев, мемориальных мест и архивов, помогая им защищать свои собрания от российских нападений, ремонтировать здания и создавать копии”, – сообщает музей, называя разрушение украинских культурных учреждений и воровство культурных ценностей Украины преступлением против международного права.

В преддверии Дня освобождения в музее было проведено мероприятие, на котором ученые и представители общественности дискутировали о злоупотреблении памятью. В подиумной дискуссии участвовала глава совета просветительского центра "Мемориал", историк Ирина Щербакова. Член общества музея, простой немецкий пенсионер из западной Германии Вильфрид Гольде рассказал Радио Свобода, что в мероприятии участвовал и советник посольства РФ, однако его пропагандистские тезисы были высмеяны.

Йорг Морре отмечает, что не видит ничего предосудительного в приглашении на дискуссию российских дипломатов. “Необходим обмен мнениями, ведь германское конституционное право на свободу слова позволяет в демократической дискуссии с помощью аргументов совершенно ясно опровергать тезисы оппонента. Чужое мнение нужно выносить, иначе мы уподобимся нашим противникам в авторитарных режимах. Все участники мероприятия оспорили тезисы дипломата”, – рассказывает Морре.

Вместе праздновать победу над гитлеровской Германией нельзя до тех пор, пока российское государство официально не признает своей вины и не покается за нынешние преступления

Сейчас в музее начался пересмотр и переработка выставки, которая будет дополнена материалами последних лет, в том числе фактами о российской агрессии в Украине. Вместе с МИД и минобороны ФРГ Клаудия Рот готовит изменение в структуре НКО, которое лежит в основе музея. Научный совет музея будет также переформирован. В исторические исследования будет включен также нарратив анализа прошлого в государствах, образовавшихся после распада Советского Союза. Запланированы критические дискуссии под названием “История в конфликте” о войне и оккупации Восточной Европы советскими войсками, которая привела к созданию социалистических диктатур. “Полномасштабная война России будет всегда стоять между жертвами Второй мировой и теперешней памятью о них. Вместе праздновать победу над гитлеровской Германией нельзя до тех пор, пока российское государство официально не признает своей вины и не покается за нынешние преступления. Пока же для российской символики нужно сделать перерыв”, – считает Йорг Морре.

Адвокат Торстен Хиппе, родившийся и выросший в Западном Берлине, говорит Радио Свобода: “Советские мемориалы в Берлине, памятники Эрнсту Тельману и Розе Люксембург – это наша история и наша память. И только мы, немцы объединенной Германии, можем демократическим путем решать, что нам с этим делать. Популистские требования символически расправиться с прошлым говорят о неразвитости демократического сознания людей, выросших в авторитарных системах. Мы не будет уподобляться диктатурам”.

С ним согласны немцы, пришедшие возложить цветы к памятнику в районе Тиргартен. Инженер Карстен рассказал Радио Свобода, что приходит почтить память советского солдата, который спас его прадеда от голода, каждый день в апреле 1945 года принося к ним в дом кашу в котелке и хлеб. Карстену все равно, какой национальности был тот солдат. Однако он считает, что подвиг советских людей не должен забываться, несмотря на преступления, которые совершает Россия сейчас в Украине. По мнению психолога Сабины, необходимо отделять теперешнюю Россию от Советского Союза. Йорг Морре отмечает: “Неправильно, что в немецком анализе исторических событий фигурировали лишь “русские”. Сейчас нам необходимо заняться прояснением семантики”.

Профессор Айхведе в разговоре с Радио Свобода 9 мая пожелал, чтобы Россия убрала танки с мемориала в Тиргартене. “Это было бы прекрасным жестом, однако вряд ли это случится в скором времени”, – добавляет Айхведе. В свою очередь, историк Морре считает, что Россия не будет исключена из общего дискурса памяти о Второй мировой войне, однако она всегда будет упоминаться не только как жертва и победитель, но и как страна, развязавшаяся преступную войну в Украине.