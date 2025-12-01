Cервис Wise уведомил россиян и белорусов без ВНЖ о блокировке карт

Платежный сервис Wise уведомил пользователей из России и Беларуси о временной блокировке их карт до того, как не будет подтверждено их гражданство или вид на жительство в страах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) или Швейцарии. Об этом сообщается на сайте платформы. В ЕЭЗ входят страны ЕС, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.

По данным телеграм-канала Infotrans, ранее карту Wise можно было открыть, получив долгосрочную национальную визу категории D (она выдается сроком от трёх месяцев до одного года, в частности, для учёбы или работы). Теперь, как отмечается, этого недостаточно, белорусам и россиянам нужно получить ВНЖ.

Новые правила касаются как физических, так и цифровых карт, выпущенных Wise. В компании заявили, что получившие уведомление пользователи должны ответить на него до 30 января 2026 года, приложив соответствующий документ. Карта не будет разблокирована до тех пор, пока сервис не проверит поданные документы.

До завершения проверки владельцы карт не смогут использовать свои карты для покупок в магазине или онлайн; cнимать наличные в банкомате; оплачивать регулярные подписки с помощью реквизитов карты.

Wise cсылается на принятый ЕС в октябре 2025 года 19-й пакет санкций. Документ, как отмечается, "запрещает прямое или косвенное предоставление платёжных услуг гражданам России/Беларуси или физическим лицам, проживающим в России, а также юридическим лицам, организациям или органам, зарегистрированным в России".

Ранее возможность открытия карт гражданам Беларуси и России на основе виз категории D закрыли платёжные платформы Paysera и Revolut, отмечает "Настоящее Время".

Проект "Ковчег" в ноябре направил в Еврокомиссию обращение с просьбой подготовить и опубликовать официальные разъяснения по применению нормы, на которую ссылаются платёжные сервисы. По данным правозащитников, в комиссии согласились, что положение регламента ЕС не должно затрагивать граждан России, которые законно проживают в ЕС. "Имеющие визу D в стране ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии, прошедшие "регистрационные формальности" в миграционных органах страны должны считаться полноценными резидентами", – говорится в сообщении. "Ковчег" заверили, что Еврокомиссия готовит полноценное разъяснение по применению статьи 5b и надеется, что "сможет опубликовать его очень скоро". Пока этого не произошло.