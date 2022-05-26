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Charlie Hebdo опубликовал около 20 украинских карикатур

Charlie Hebdo

Известный французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo посвятил свой номер, вышедший 25 мая, войне в Украине. Как сообщает Le Figaro, журнал на 4-х страницах публикует около 20 рисунков украинских карикатуристов. Средства, вырученные от продажи этого номера, пойдут на нужды Вооружённых сил Украины.

Журнал пояснил, что его жест - дань уважения украинским карикатуристам, которые "делают своё дело", несмотря на войну, и не хотят "сдаваться перед лицом произвола и террора". Большинство карикатур посвящены войне, многие из них высмеивают или жёстко критикуют Россию, её армию и руководство. Среди опубликованных рисунков - медведь, опускающий лапу в улей с гербом Украины и превращающийся в скелет, Владимир Путин с серпом и молотом в образе балерины, или орудия пыток с изображением российского президента.

Почти все карикатуры взяты с выставки, организованной в Одессе местным объединением карикатуристов. Название выставки - ставшая крылатой фраза, обращённая к "русскому военному кораблю".

Charlie Hebdo известен своими жёсткими карикатурами на общественно-политическую тематику, часть которых становятся предметом полемики - некоторые комментаторы считают, что они "за гранью фола". Так, в Украине подверглась критике одна из карикатур, посвящённых обстрелу роддома в Мариуполе в марте 2022 года.

  • 7 января 2015 года в результате нападения на редакцию журнала погибли 12 человек, в том числе его известные авторы. Нападение совершили радикальные исламисты, основным мотивом стало недовольство карикатурами на пророка Мухаммеда. Тогда во многих странах стал популярен лозунг "Я - Шарли" в защиту свободы слова. Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда, напротив, критиковал журнал, а в Грозном собирались многотысячные акции протеста против публикации карикатур.

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