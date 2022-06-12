Часть Бердянска осталась без света после взрывов на подстанции

В находящемся под контролем российской армии городе Бердянск на юге Запорожской области Украины утром в воскресенье произошло несколько взрывов. Об этом сообщили очевидцы и ряд телеграм-каналов.

Сообщается о по меньшей мере трёх взрывах. На опубликованных видео - столбы дыма.

Член назначенной Россией так называемой администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в городе произошёл теракт. Однако в телеграм-канале городской администрации появилась запись о том, что взрывы были связаны с коротким замыканием на трансформаторной подстанции Бердянска. В результате "загорелся и вышел из строя один из трансформаторов", и часть города осталась без света. Сообщение цитирует агентство ТАСС. Утверждается, что "электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время".

О пострадавших не сообщается.

Бердянск перешёл под контроль России в конце февраля. В преддверии Дня России, который отмечается сегодня, в городе развесили билборды с поздравлением с этим праздником. Сообщается также, что российский флаг вывесили на главной площади серьёзно пострадавшего в ходе боёв Мариуполя.

Ранее сообщалось о взрывах в ряде городов в оккупированной Россией части Запорожской области. В Энергодаре в результате взрыва пострадал глава местной оккупационной администрации. Сообщалось также о взрывах в Мелитополе. Ответственность за них, как и за взрывы в Бердянске, никто пока не брал.