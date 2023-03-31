"Часть большого плана Кремля". Годовщина событий в Буче

Ровно год назад, 31 марта, российские войска ушли из занятого ими города Буча в Киевской области. Спустя несколько дней мир увидел страшные фотографии из Бучи – тела застреленных мирных жителей со связанными руками, массовые захоронения, трупы целых семей в подвалах частных домов. Солдаты армии РФ расстреливали жителей города как в тире – об этом уже потом рассказали свидетели тех страшных событий, чьи показания подтверждаются многочисленными журналистскими расследованиями. Всего за месяц оккупации в Буче были убиты около 1000 мирных жителей, но Россия упорно отказывается признавать свою вину за это, называя все свидетельства случившегося инсценировкой, "постановочной антироссийской провокацией". Сейчас, на второй год полномасштабной войны в Украине, любое упоминание Бучи в негативном для России контексте почти автоматически приводит к возбуждению уголовного дела "о дискредитации армии". Владимир Зеленский в пятницу опубликовал в телеграме видео, позволяющее наглядно сравнить, какой была Буча до российской оккупации и что город представляет из себя сейчас. 31 марта 2023 года он присвоил Буче знак отличия "Город-герой" и встретился в нем с приехавшими в Украину политиками из европейских стран, в том числе с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером.

Первые свидетельства зверств российских военных в Буче появились 1 апреля. Вечером 2 и 3 апреля тела застреленных мирных жителей на улицах города были показаны иностранным журналистам.

С тех пор новые свидетельства преднамеренных убийств мирных жителей в Буче россиянами появлялись практически ежедневно. Одной из погибших была Ирина Филькина. Ее фотография стала одним из символов Бучи еще до того, как журналисты выяснили ее имя – это снимок фрагмента одного из тел погибших, женской руки с красным маникюром. Дочь Ирины ехала на велосипеде с работы в торговом центре, где до этого она провела целую неделю, спасаясь от обстрелов. Момент ее убийства попал на видео.

4 апреля американское издание The New York Times опубликовало спутниковые снимки Бучи, анализ которых позволил прийти к выводу, что тела убитых мирных жителей на улицах города, в том числе на улице Яблонской, название которой теперь знает весь мир, стали появляться еще с 9 марта – что полностью опровергало еще одну версию России о том, что эти люди были убиты самими украинскими военными после освобождения города.

По данным Мониторинговой миссии Управления верховного комиссара ООН по правам человека, большинство жертв были мужчинами. Людей убивали, когда они пытались покинуть Бучу на автомобилях; российские солдаты убивали мужчин, которых они сочли подозрительными, некоторых из них перед этим пытали; также российские снайперы или солдаты убивали мирных жителей, просто перемещавшихся городу в поисках предметов первой необходимости.

Картину происходившего в Буче кошмара по крупицам восстанавливали как украинские следователи, так и международные правозащитные организации. Одна из местных жительниц рассказала представителям организации Human Rights Watch, что 4 марта россияне собрали 40 человек на автомобильной стоянке у одного из офисов. Среди них было несколько мужчин старше 50 лет. Женщина, со слов которой записаны показания, сообщила, что когда она сопровождала другую беременную женщину в туалет, то увидела большую лужу крови вдоль стены здания. Через некоторое время после её возвращения российские военные вывели пятерых мужчин, заставили их снять обувь и куртки, поставили их на колени на обочине дороги, натянули футболки им на головы и выстрелили одному из мужчин в затылок. Командир подразделения обратился к собранным женщинам со словами: "Не беспокойтесь. Вы все нормальные – а это грязь. Мы здесь, чтобы очистить вас от грязи". После чего всех, кроме стоящих на коленях мужчин, распустили по домам.

Российские военные не только убивали мужчин, которые показались им подозрительными, но и насиловали женщин. Об этом говорил работавший в городе украинский судмедэксперт Владислав Перовский, случаи сексуального насилия описывали в разговорах с журналистами местные жители. По всему городу находили камеры пыток – позже такие же пыточные найдут в других украинских городах в Харьковской и Херсонской областях после отступления оттуда российских войск.

Расследование украинских властей и журналистов из разных стран мира установили несколько российских подразделений, военнослужащие которых могли быть причастными к убийствам мирных жителей в Буче. В их числе – 64-я отдельная мотострелковая бригада из Хабаровска. Один из ее солдат оставил в Буче свой мобильный телефон, который позволил идентифицировать его личность. 18 апреля 2022 года Владимир Путин присвоил этой бригаде звание "гвардейской".

Как можно судить из открытых источников, в Буче длительное время находились и псковские десантники из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Она известна своим участием в первой и второй чеченских войнах, во время которых, в числе прочего, производила и печально известные "зачистки" – например, "зачистку" Гудермеса. В Буче также "отметились" бойцы 141 специального моторизованного полка имени Кадырова, 14-я и 45-я отдельные бригады спецназа, 5-я отдельная танковая бригада 36-й армии Восточного военного округа. Кроме сотен тел погибших мирных жителей российские военные оставили после себя тонны сгоревшей военной техники, попавшей на фотографии, которые также стали одним из символов российского вторжения в Украину и бегства российской армии из-под Киева.

"То, что произошло в Буче год назад, не было единичным эпизодом. Эти хладнокровные казни были частью большого плана. Плана Кремля по ликвидации украинцев. Их национальной идентичности. Их чувства бытия. Военные преступники будут привлечены к ответственности", – написала 31 марта 2023 года в твиттере глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Акции протеста с требованием привлечь российское военное и политическое руководство к ответственности в связи с преступлениями в Буче проходили в разных странах мира весь предыдущий год. Участники этих акций зачастую пытались воспроизвести ставшие знаковыми фотографии с лежащими на улицах убитыми мирными жителями – как во время этого протеста в столице Грузии, Тбилиси, 6 апреля 2022 года.