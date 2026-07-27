Часть населённых пунктов Крыма вновь осталась без света и воды

Часть населённых пунктов аннексированного Крыма, в том числе на Южном берегу, осталась без электричества. В "Крымэнерго" заявили об атаке беспилотников на объекты электроснабжения.

"Отсутствует возможность подачи электроэнергии в часть населенных пунктов полуострова. Сложная обстановка на Северо-Западе, Востоке и Юге Крыма", – говорится в сообщении компании.

В российском оперштабе Крыма сообщили также об отключении водоснабжения в части Алушты, Симферополя, Судака, Феодосии и ряда других населённых пунктов.

Ночью также было ограничено электроснабжение аннексированного Севастополя. Назначенный Россией глава Севастополя Михаил Развожаев написал, что "эта мера вынужденная" и она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами города, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Позднее он сообщил, что электроснабжение большинства потребителей восстановлено.

"Но дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняется, поэтому совсем обойтись без ограничений пока невозможно", – написал он.

В ночь на 27 июля под ударом в Крыму оказалась магистральная электроподстанция ПС 220 кВ "Бахчисарай", сообщает телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на данные мониторинга. По информации ресурса, на территории объекта зафиксирован сильный пожар. Украинские и российские военные или власти атаку пока не комментировали.

Украинские военные в последние месяцы активно атакуют нефтяные объекты, транспортные пути и энергетическую инфраструктуру аннексированного Крыма. Населенные пункты полуострова регулярно остаются без света, воды и связи. Ежедневно появляются сообщения о новых поражённых целях.