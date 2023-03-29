Часть Мелитополя обесточена после взрывов

В контролируемом российскими войсками Мелитополе Запорожской области Украины утром 29 марта произошло несколько взрывов, после которых в части города и соседних селах пропало электричество.
Власти Мелитополя заявили, что город обесточен в результате удара украинской армии. Какими именно средствами был нанесен удар, пока не известно. От Мелитополя до линии фронта - примерно 60 километров.
По информации украинского издания RIA Melitopol, местные жители слышали не менее десяти взрывов в северной части города и в районе военного аэродрома.
Украинский мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что один из них произошёл в районе подстанции локомотивного депо.
Позже эту информацию подтвердили назначенные Россией власти Мелитополя. В депо, по их данным, есть разрушения, пострадавших нет.
Военный аэродром в Мелитополе, который российские войска, по множеству свидетельств, сделали своей базой, и локомотивное депо находятся относительно недалеко друг от друга в северо-западной части города.
После ухода российской армии из Херсона именно в Мелитополь было перенесено командование южным фронтом. В последнее время в городе регулярно происходят диверсии и покушения на представителей российских властей.
- 27 марта в Мелитополе под обстрел попало здание, в котором, по словам украинского мэра города, размещались сотрудники российских силовых структур. Назначенные Россией власти региона утверждают, что это был колледж, в котором во время обстрела шли занятия.
- Мелитополь был захвачен российскими войсками в начале марта прошлого года. 30 сентября Владимир Путин подписал указ о присоединении Запорожской области, где находится город, наряду с ещё несколькими занятыми украинскими территориями, к России. Это решение не признано подавляющим большинством стран мира.
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