Часть подконтрольных России территорий Украины осталась без света

Село Некрасовка в аннексированном Крыму, оккупированные Донецк и части Херсонской и Запорожской областей остались без света после атаки беспилотников.

Украинский мониторинговый телеграм-канал Exilenova+ со ссылкой на местных жителей писал об отключении энергоснабжения в Донецке. "Крымский ветер" сообщил, что, вероятно, атакована подстанция возле села Некрасовка в Крыму, там ночью пропал свет. Официально эта информация не подтверждена.

Назначенный Россией глава оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что полностью или частично обесточены "все округа Херсонской области".

Российский глава части Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об аварийных отключениях света в "значительной части области". По его словам, после атак ВСУ повреждены энергообъекты.

В Керчи, пишет "Крымский ветер" со ссылкой на спутниковые снимки, зафиксирован пожар в районе аэродрома гражданской малой авиации, где размещен ЗРПК "Панцирь", а в Красногвардейском районе Крыма произошел пожар на крупной узловой электроподстанции "Марьяновка".

В Краснодарском крае, по данным телеграм-канала, горит переходной пункт "Кубань" – часть инфраструктуры "Крымского энергомоста". В состав переходного пункта входят подводные кабельные линии по дну Керченского пролива и переходные пункты на обоих берегах пролива.

Минобороны России отчиталось о 209 сбитых украинских беспилотниках за ночь.