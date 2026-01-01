Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Мир

ChatGPT и солнечная энергия. Что хорошего было в 2025 году?

Фото:AFP
Мир

ChatGPT и солнечная энергия. Что хорошего было в 2025 году?

2025 год не оправдал многих надежд. Но на фоне военных конфликтов, природных катастроф и остальных плохих новостей – часто незаметно – происходили и другие вещи. И некоторые совсем скоро могут изменить нашу жизнь к лучшему. Причины для тихого оптимизма и гордости за людей – в сюжете телеканала "Настоящее Время".

ChatGPT и другие: главные поводы для оптимизма в 2025 году
Embed
ChatGPT и другие: главные поводы для оптимизма в 2025 году
by Радио Свобода

No media source currently available

0:00 0:04:33 0:00

Технология года – искусственный интеллект

Две обложки номера журнала Time, посвященного "Человеку года 2025"
Две обложки номера журнала Time, посвященного "Человеку года 2025"

Традиционно подводя итоги года, журнал Time назвал людьми 2025-го – архитекторов искусственного интеллекта, а ChatGPT стал самым загружаемым приложением в магазине Apple. В общем, если нужно выбрать одну главную технологию года – ей точно станет искусственный интеллект. У многих ИИ вызывает опасения. Дебаты о том, как использовать его этично, – будут идти еще долгое время, но в этом году стало окончательно ясно, что в ответственных руках – технология может спасать жизни. ИИ помогает придумывать новые лекарства, быстрее диагностировать редкие генетические заболевания, его встраивают в медицинское оборудование. Пару недель назад компания Филипс показала первый в мире КТ-аппарат с поддержкой искусственного интеллекта, который получает максимально подробные снимки с минимальным облучением.

Конечно, пока такие аппараты не стоят в каждой больнице, а технологии не заменяют врачей. Но все это уже применяется в самых сложных случаях. И именно с таких точечных успехов обычно и начинается распространение новых медицинских технологий.

Вообще, 2025 год стал прорывным для медицины не только благодаря ИИ. Впервые врачи в США сумели вылечить младенца с редким генетическим заболеванием с помощью редактирования генов. То есть, они создали специально для мальчика такой препарат, который смог устранить из его ДНК ген с мутацией. Технология называется CRISPR или "генетические ножницы" и врачи возлагают на нее большие надежды.

Выросла средняя продолжительность жизни в мире

83-летний Муцухико Номура разминается во время тренировки со своими товарищами по команде Tama Area Friday Football, футбольной команде, средний возраст игроков которой составляет 65 лет, Токио, Япония, 31 марта 2023 года
83-летний Муцухико Номура разминается во время тренировки со своими товарищами по команде Tama Area Friday Football, футбольной команде, средний возраст игроков которой составляет 65 лет, Токио, Япония, 31 марта 2023 года

Средняя продолжительность жизни в мире немного выросла. В Японии (мировом лидере по этому показателю) даже прошел первый в стране тематический саммит – The 1st World Longevity Summit. К огорчению некоторых, советов, как дожить до 150 лет, там не было. Зато много говорилось о том, как важно не только продлевать жизнь, но и сокращать разрыв между тем, сколько мы живем и сколько остаемся активными и самостоятельными.

В совместной декларации были названы четыре важнейших условия для решения этой задачи. Два довольно очевидны – хорошее питание с упором на белок и клетчатку и физическая активность А еще – укрепление социальных связей и то, что японцы называют "Икигай" – буквально "смысл жизни", ощущение собственного предназначения. И это не просто красивая философия – исследование ученых из университета Корнуэла подтвердило: активная социальная жизнь замедляет биологическое старение.

Солнечная энергия стала самым дешевым источником энергии в мире

Рабочий F&S solar service устанавливает солнечную панель на солнечной электростанции недалеко от Эрфтштадта на западе Германии, 22 октября 2024 года. Фото AFP
Рабочий F&S solar service устанавливает солнечную панель на солнечной электростанции недалеко от Эрфтштадта на западе Германии, 22 октября 2024 года. Фото AFP

С момента подписания Парижских соглашений прошло 10 лет и, к сожалению, мир все еще далек от климатической безопасности. Но позитивные перемены произошли и в этой области. С начала года солнечная энергия начала опережать уголь и газ по популярности в Европе, а к концу 2025-го стала самым дешевым источником энергии в мире. Великобритания придумала и ввела инициативу, которая помогает бывшим сотрудникам нефтяной и газовой промышленности устраиваться на новые, более "зеленые" работы.

В Лиссабоне на уровне целого города заработала система залоговых многоразовых стаканов. Одноразовая посуда, особенно стаканчики – один из главных источников мусора на городских мероприятиях и фестивалях. Кроме быстрой практической пользы власти города надеются, что это правило поможет сформировать в людях и другие более осознанные привычки.

Лауреатка премии Amnesty International USA – Паштана Дуррани, афганская учительница и правозащитница

Но иногда власти не готовы начинать подобные инициативы самостоятельно. Во многих государствах по-прежнему ущемляются права граждан – вообще всех или отдельных групп. Но даже в таких условиях происходят невероятные перемены. В этом году одной из лауреаток премии Amnesty International USA стала Паштана Дуррани – афганская учительница и правозащитница.

Она занималась образованием девочек еще до прихода к власти Талибана, а в 2021 году была вынуждена покинуть страну. Даже в изгнании не прекратила свою работу и теперь придумывает дистанционные и подпольные образовательные программы. Премию ей вручили за отважную защиту прав женщин и детей в условиях прямой угрозы. Давно известно, что образование девочек – один из самых надежных способов снизить бедность, детскую смертность и уровень насилия в будущем. Как говорит сама Паштана, вместе с образованием она хочет дать девочкам надежду.

Рекомендованое

XS
SM
MD
LG