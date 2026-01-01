ChatGPT и солнечная энергия. Что хорошего было в 2025 году?

2025 год не оправдал многих надежд. Но на фоне военных конфликтов, природных катастроф и остальных плохих новостей – часто незаметно – происходили и другие вещи. И некоторые совсем скоро могут изменить нашу жизнь к лучшему. Причины для тихого оптимизма и гордости за людей – в сюжете телеканала "Настоящее Время".

Технология года – искусственный интеллект

Традиционно подводя итоги года, журнал Time назвал людьми 2025-го – архитекторов искусственного интеллекта, а ChatGPT стал самым загружаемым приложением в магазине Apple. В общем, если нужно выбрать одну главную технологию года – ей точно станет искусственный интеллект. У многих ИИ вызывает опасения. Дебаты о том, как использовать его этично, – будут идти еще долгое время, но в этом году стало окончательно ясно, что в ответственных руках – технология может спасать жизни. ИИ помогает придумывать новые лекарства, быстрее диагностировать редкие генетические заболевания, его встраивают в медицинское оборудование. Пару недель назад компания Филипс показала первый в мире КТ-аппарат с поддержкой искусственного интеллекта, который получает максимально подробные снимки с минимальным облучением. Конечно, пока такие аппараты не стоят в каждой больнице, а технологии не заменяют врачей. Но все это уже применяется в самых сложных случаях. И именно с таких точечных успехов обычно и начинается распространение новых медицинских технологий. Вообще, 2025 год стал прорывным для медицины не только благодаря ИИ. Впервые врачи в США сумели вылечить младенца с редким генетическим заболеванием с помощью редактирования генов. То есть, они создали специально для мальчика такой препарат, который смог устранить из его ДНК ген с мутацией. Технология называется CRISPR или "генетические ножницы" и врачи возлагают на нее большие надежды. Выросла средняя продолжительность жизни в мире

Средняя продолжительность жизни в мире немного выросла. В Японии (мировом лидере по этому показателю) даже прошел первый в стране тематический саммит – The 1st World Longevity Summit. К огорчению некоторых, советов, как дожить до 150 лет, там не было. Зато много говорилось о том, как важно не только продлевать жизнь, но и сокращать разрыв между тем, сколько мы живем и сколько остаемся активными и самостоятельными. В совместной декларации были названы четыре важнейших условия для решения этой задачи. Два довольно очевидны – хорошее питание с упором на белок и клетчатку и физическая активность А еще – укрепление социальных связей и то, что японцы называют "Икигай" – буквально "смысл жизни", ощущение собственного предназначения. И это не просто красивая философия – исследование ученых из университета Корнуэла подтвердило: активная социальная жизнь замедляет биологическое старение. Солнечная энергия стала самым дешевым источником энергии в мире

С момента подписания Парижских соглашений прошло 10 лет и, к сожалению, мир все еще далек от климатической безопасности. Но позитивные перемены произошли и в этой области. С начала года солнечная энергия начала опережать уголь и газ по популярности в Европе, а к концу 2025-го стала самым дешевым источником энергии в мире. Великобритания придумала и ввела инициативу, которая помогает бывшим сотрудникам нефтяной и газовой промышленности устраиваться на новые, более "зеленые" работы. В Лиссабоне на уровне целого города заработала система залоговых многоразовых стаканов. Одноразовая посуда, особенно стаканчики – один из главных источников мусора на городских мероприятиях и фестивалях. Кроме быстрой практической пользы власти города надеются, что это правило поможет сформировать в людях и другие более осознанные привычки. Лауреатка премии Amnesty International USA – Паштана Дуррани, афганская учительница и правозащитница