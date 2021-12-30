Активистка Алина Блинова задержана по подозрению в экстремизме 

В Чебоксарах задержана активистка Алина Блинова, участвовавшая в акциях штаба Навального. При этом ей вменяют участие в движении "Артподготовка", которое также признано российскими властями "экстремистским".

Сообщается, что в четверг рано утром в квартиру к Блиновой пришли с обыском. Самой Блиновой во время следственных действий дома не было, и полицейские изъяли всю технику у 12-летнего сына активистки.

Движение "Артподготовка" организовал саратовский политик Вячеслав Мальцев. На 5 октября 2017 года он назначил так называемую "революцию", призвав россиян выйти в этот день на площади своих городов. После этого сторонников Мальцева стали арестовывать по всей России даже за одиночные пикеты. Были заведены десятки уголовных дел, многие обвиняемые получили длительные сроки заключения.

Верховный суд России признал движение "Артподготовка" экстремистской организацией. Самого Мальцева заочно арестовали по обвинению в призывах к экстремизму, однако он успел покинуть Россию. Ряд оппозиционеров считают его провокатором, который работал на ФСБ.