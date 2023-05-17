Чебоксарца оштрафовали за антивоенный пост в спортивном приложении

Суд в Чебоксарах оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Олега Князева за пост с хештегом "НетВойне" в приложении для спортсменов. Его признали виновным по административной статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщает телеграм-канал "Сердитая Чувашия".
Пост был размещён в социальной сети для спортсменов "Strava", в которой можно публиковать планы тренировок, фотографии, создавать тепловые карты забегов и заездов. По мнению суда, пост Князева содержит высказывания, направленные на дискредитацию вооружённых сил России, подрывает авторитет, имидж и доверие к ним, а также "дает негативную оценку и осуждение проводимой ими СВО (российские власти называют вторжение в Украину специальной военной операцией - прим.)".
- В марте 2022 года - сразу после начала широкомасштабного военного вторжения России в Украину - в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс включили статьи о ответственности "за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил в целях защиты интересов РФ". По административной статье грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, при повторной "дискредитации" он вырастает до 100 тысяч рублей. Если будут составлены ещё протоколы по этой статье, следователи могут возбудить уголовное дело – статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.
- За год войны в России возбудили более шести тысяч дел о дискредитации российской армии, подсчитала "Медиазона".
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