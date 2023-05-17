Чебоксарца оштрафовали за антивоенный пост в спортивном приложении

Суд в Чебоксарах оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Олега Князева за пост с хештегом "НетВойне" в приложении для спортсменов. Его признали виновным по административной статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщает телеграм-канал "Сердитая Чувашия".

Пост был размещён в социальной сети для спортсменов "Strava", в которой можно публиковать планы тренировок, фотографии, создавать тепловые карты забегов и заездов. По мнению суда, пост Князева содержит высказывания, направленные на дискредитацию вооружённых сил России, подрывает авторитет, имидж и доверие к ним, а также "дает негативную оценку и осуждение проводимой ими СВО (российские власти называют вторжение в Украину специальной военной операцией - прим.)".