Чеченские госканалы опубликовали репортаж с Белкисой Минцаевой

Пропавшая в середине апреля Белкиса Минцаева, которая ранее забрала одну из двух дочерей от мужа из Чечни в Новосибирск и была обвинена им в похищении, появилась на чеченском телевидении.

Конфликт из-за детей завершился возвращением обеих дочерей в дом отца – журналисты заявили о "воссоединении" разведенных супругов и обвинили правозащитников в "истерии".

Первая часть репортажа представляет собой записанное с телефона видеообращение Минцаевой. Она коротко сообщает, что "жива и здорова", ее дети – "в том числе", и просит больше не рассказывать о ситуации в семье.

Вторая часть снята в доме бывшего мужа Минцаевой в Надтеречном районе Чечни. В кадре – сама мать с двумя дочерьми и родственники по линии супруга принимают в гостях сотрудников ЧГТРК "Грозный". Им она, в частности, рассказала, что уже давно наладила жизнь в Новосибирске – из ее слов следует, что возвращаться в Чечню она не собиралась.

"[В Новосибирске] я работала в банке ВТБ, также работала в Пенсионном фонде. Я здесь не жила. В принципе, после школы я уехала. Там отучилась. Там родились мои дети. Мы там все живем. Жили... Прописаны. До этого времени", – рассказала Минцаева.

Заявление мужа в полицию о похищении дочери и насильное возвращение в республику силами правоохранительных органов на чеченском телевидении назвали "бытовыми препирательствами по поводу воспитания детей", которые якобы решились тем, что "семья воссоединилась".

Ранее Минцаева записывала обращение к председателю СК Александру Бастрыкину. В нем она рассказывала, что два года назад бывший муж выкрал двух ее дочерей, когда они гостили у бабушки в Чечне. Позднее суд оставил младшую дочь с отцом, а старшую – с матерью. 6 апреля Минцаева приехала в республику, чтобы навестить своего ребенка. Та сказала, что скучает по сестре. Минцаева забрала ее, и вместе они улетели в Новосибирск. После этого ее бывший муж заявил в полицию о похищении.

О задержании Минцаевой 14 апреля сообщила Лидия Михальченко, соосновательница правозащитного проекта "Кавказ без матери" – сперва Минцаеву доставили в отдел МВД России по Надтеречному району, позже и сама женщина, и ее родственники перестали выходить на связь.

Разобраться в ситуации Бастрыкина уже позже попросила депутат Госдумы Нина Останина – в своем обращении она подчеркнула, что изъятие ребенка одним родителем у другого не может трактоваться по статье о похищении человека. В прокуратуру Чечни обращалась и депутат Ксения Горячева: в опубликованном ответе ведомства от 12 мая сообщается о начале проверки по поводу "неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов Надтеречного района".