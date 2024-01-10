Чеченские правозащитники в Швейцарии, Бельгии и Австрии проведут акции в поддержку 39-летнего беженца Ислама Албакова, почти пять лет содержащегося в депортационной тюрьме в Бельгии. Его мать сообщила, что у Албакова серьёзные проблемы со здоровьем, но он не получает необходимой медицинской помощи.

Албаков разыскивается в России по подозрению в участии в террористической организации. Он был задержан в 2019 году по ордеру Интерпола, бельгийские власти решили выдать его России. Суд приостановил депортацию, но прокуратура Бельгии обжаловала это решение, заявив, что чеченец опасен для национальной безопасности, передаёт Кавказ.Реалии. Дело рассматривается в Верховном суде Бельгии.

Близкие беженца и представители чеченской диаспоры настаивают на его невиновности и утверждают, что в России ему угрожает опасность. В 2015 году он получил статус беженца во Франции. Позже страна лишила его защиты, сообщал правозащитный “Вайфонд”.

Защита Албакова безуспешно просила у бельгийского суда перевести его под домашний арест. В тюрьме он, как утверждается, теряет зрение. Ему не предоставляют и не разрешили получить от родственников очки и линзы. Медицинская помощь ему не оказывается, утверждает его мать.

Редакция Кавказ.Реалии отмечает, что в странах Евросоюза участились случаи ареста и попыток экстрадиции в России беженцев из Чечни. Во многих случаях суды игнорируют риски, с которыми те столкнутся на родине, утверждают чеченские правозащитники.