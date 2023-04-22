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Чеченский госуниверситет потратит 74 миллиона рублей на обучение студентов стрельбе

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время осмотра выставки вооружений

Расположенный в Грозном Чеченский государственный университет имени Ахмата Кадырова закупит оборудование для военного учебного центра на 74 миллиона рублей. В вузе, в частности, установят тренажёр стрелкового оружия и средств ближнего боя и симулятор бронетранспортёра. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Согласно опубликованному на сайте госзакупок тендеру, поставщик должен оснастить ряд учебных кабинетов. Например, предполагается, что в одном из них будет располагаться компьютерный тренажёр бронетранспортера БТР-82А, "максимально приближенный к реальной обстановке”.

Также оформляется кабинет по подготовке операторов дронов и учебный комплекс радиационной, химической и бактериологической защиты. Отдельно поставляются учебные макеты автоматов Калашникова, снайперской винтовки Драгунова, пистолетов Ярыгина и Макарова, РПГ-7, программно-аппаратный комплекс "Военная топография" и мультимедийные стенды для стрельбы по ним.

В декабре университет сообщал, что в нём откроется военный учебный центр — студенты проходят в таких обучение армейским специальностям параллельно получению высшего образования. Всего в России планируют устроить на базе университетов 120 таких центров, говорилось в публикации. Открытия проходят на фоне регулярных сообщений об остром дефиците подготовленных военных в российской армии, в том числе — из-за масштабных потерь в Украине.

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