"Чеченскую Республику Ичкерия" внесли в перечень террористов

Росфинмониторинг внёс "Чеченскую Республику Ичкерия" (ЧРИ) и её структурные подразделения в список террористов и экстремистов.



В начале апреля года суд в Грозном признал "Чеченскую Республику Ичкерия" "террористической" организацией и запретил в России деятельность как самой ЧРИ, так и 29 ее отделений в европейских странах.

Ичкерия — непризнанное образование, которое появилось после распада СССР на чеченской части бывшей Чечено-Ингушской АССР. "Чеченская Республика Ичкерия" провозгласила независимость в июле 1991 года. Главой ЧРИ стал Джохар Дудаев.

Провозглашение независимости привело к войне между Россией и сепаратистами, поддерживающими ЧРИ.

В ФСБ ранее заявили, что созданную в 1991 году "Чеченскую Республику Ичкерия" сейчас возглавляет проживающий в Великобритании чеченский диссидент Ахмед Закаев. Участники объединения, по данным спецслужбы, принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ против российской армии, а также были вовлечены в диверсии, совершенные на территории Курской и Белгородской областей.

Закаев был министром иностранных дел непризнанной сепаратистской Ичкерии, а после начала Второй чеченской войны стал полевым командиром. В 2001 году он был объявлен Россией в международный розыск по обвинению в терроризме.

Решением лондонского суда в 2003 году в экстрадиции Закаева было отказано ввиду того, что он преследуется на основании определенных политических взглядов. В Великобритании ему предоставлено политическое убежище.

В 2024 году в России против Закаева возбудили уголовное дело из-за формирования добровольческого батальона в составе ВСУ и включили его в список террористов и экстремистов. Ему вменили создание террористического сообщества и публичное оправдание терроризма.

