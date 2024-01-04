Чего ожидать миру от 2024 года? Прогнозы журналистов и экспертов

Радио Свобода обратилось к нескольким из наших самых проницательных журналистов и аналитиков и попросило спрогнозировать, что 2024 год может принести для стран обширного региона вещания нашего радио. Мы рассказываем об Украине, которая столкнулась с беспрецедентной агрессией России, о Беларуси, странах Центральной Азии и Кавказа, Иране и Афганистане, некоторых странах Евросоюза и России. Война в Украине: затяжной тупик Виталий Портников

В сентябре 2022 года украинские генералы Валерий Залужный и Михаил Заборский пророчески предупредили, что агрессия России в Украине перерастет в затяжной конфликт. 15 месяцев спустя линия фронта фактически недвижима, ее не могут заставить измениться ни украинские, ни российские силы. В конце 2023 года наблюдатели возвращаются к темам, знакомым по предшествующему году: потенциал крупного украинского контрнаступления, объем западной помощи Киеву, возможность перехода в фазу замороженного конфликта, гарантии безопасности для Украины и перспективы ее евроатлантической интеграции в преддверии саммита НАТО. Не исключено, что к концу 2024 года мы все еще будем решать те же проблемы. Политические договоренности, кажется, иллюзорны, учитывая жесткий отказ Кремля обсуждать вопрос об уходе с оккупированных российскими силами территорий Украины. В Киеве определяют победу как полное восстановление территориальной целостности страны. Даже если в 2024 году одна из сторон добьется военной победы – будь то путем освобождения оккупированных частей Украины или путем получения Россией контроля над другими украинскими регионами – это не обязательно приблизит нас к политической развязке. Признание этого тупика имеет решающее значение, поскольку нападение российского президента Владимира Путина на Украину является частью более широкой повестки дня: восстановление Москвой если не советской империи, то по меньшей мере сферы её влияния.

Даже если в 2024 году одна из сторон добьется военной победы – это не обязательно приблизит нас к политической развязке

Для Украины сопротивление российской агрессии – это не просто освобождение оккупированных территорий, но и сохранение государственности, политической идентичности и национальной целостности. Западная поддержка крайне важна для выживания Украины и восстановления его территориальной целостности. Однако эта поддержка имеет целью избегать эскалации и перехода к прямому столкновению между Россией и Западом на суверенной территории России. Завершение войны, похоже, зависит от истощения ресурсов одной из двух сторон, при этом Украина полагается на постоянную западную поддержку, а Россия – на нефтегазовые доходы. Следовательно, 2024 год может перекликаться с моделями 2023 года. Даже если внешние факторы существенно изменятся (например, по итогам президентских выборов в США в ноябре), это все еще не означает, что мы станем свидетелями ощутимых изменений до наступления 2025 года. Еще одна потенциальная переменная – возникновение крупных конфликтов сродни войне в секторе Газа. Если случатся и другие такие же войны, это, скорее всего, будет означать растрату западных ресурсов, а не сдвиг в подходах к войне. В целом война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока Запад не поймет, что возвращение к прежнему мировому порядку недостижимо. Построение нового мирового порядка требует нетрадиционных мер, таких как предоставление подлинных гарантий безопасности ставшим жертвами агрессии странам, таких, как достижение мира, или хотя бы ограничение зоны военных операций по нынешней линии соприкосновения без подписания соглашений с Россией. Такого понимания не хватает до сих пор, а ожидание того, что Москва в конечном итоге поймет бесполезность своих амбиций, только усиливает позиции Путина. Следовательно, конфликт между Россией и Украиной будет продолжаться, потенциально порождая новые, не менее опасные локальные войны во всем мире. Россия, Украина и Запад: сползание к Третьей мировой войне Сергей Медведев

2024 год станет критическим для войны в Украине и для всей международной системы, которая стремительно рассыпается на глазах. Самый важный из многих вызовов – это реваншистская, обиженная, воинственная Россия, стремящаяся разрушить и переделать мировой порядок. По мнению президента Владимира Путина, он ведет Третью мировую войну, а Украина – это прелюдия к глобальному противостоянию. Несмотря на западные санкции, в 2023 году Россия укрепила свои позиции в военном плане, а также внутри страны и на международном уровне. После неудач и потрясений 2022 года военные стабилизировали фронт и решили проблему нехватки оружия, боеприпасов и живой силы. Несмотря на скрытое недовольство, российское общество не готово ставить войну под сомнение, предпочитая оставаться в пузыре наученного невежества и лжи государственной пропаганды. Вот четыре сценария на 2024 год: Стратегический тупик в Украине, хаос в международной системе: Западу, расслабленному 30-летним периодом, когда можно было получать дивиденды от наступившего мира, не хватает дальновидности и решимости 1980-х годов, когда его лидеры помогли распаду СССР, не говоря уже о мужестве тех, кто противостоял нацистской Германии во Второй мировой войне. Вызов, брошенный Путиным свободному миру, не менее важен, чем вызов Гитлера, но ни Рузвельта, ни Черчилля не видно. Вероятность: 70 процентов.

Хотя распад на отдельные регионы маловероятен, империя может рухнуть на окраинах

Расширение войны, распад или раскол Украины: Россия может защитить и закрепить свои успехи в Украине, ведя позиционную войну, продолжая разрушать гражданскую инфраструктуру, а может рассмотреть возможность нанесения второстепенного удара по Грузии или Молдове, или по Литве или Польше, испытывая на прочность НАТО. Полномасштабное вторжение менее вероятно, чем гибридная операция «неопознанных» подразделений, наносящих удары из Беларуси, или акты саботажа или беспорядки русскоязычного населения в странах Балтии. Другие операции Кремля могут происходить в любой точке мира. Нельзя исключать краха правительства Украины или раскола страны. Вероятность: 15 процентов. Россия проигрывает в Украине: военное поражение России, возможно влекущее за собой частичный или полный уход из Украины. Этот результат могут обеспечить последовательная поддержка со стороны Запада, расширение поставок оружия, такого как F-16 или танки Abrams, а также такой серьезный шаг, как закрытие неба над Украиной. За этим не обязательно последует крах России. Возможно, это приведет к дальнейшей консолидации нации вокруг режима Путина, у России разовьется обиженная идентичность, основанная на потерях и поражениях, и она будет лелеять мечту о мести. Вероятность: 10 процентов Крах России: Военное поражение в Украине может спровоцировать социальные волнения, раскольнические битвы элит и антипутинский переворот, который приведет к понижению Путина в должности или к его насильственной смерти. Естественная смерть Путина также может спровоцировать борьбу за преемственность, вызвав хаос в стране, где избавились от надежных институтов. Хотя распад на отдельные регионы маловероятен, империя может рухнуть на окраинах – в Калининграде, Чечне, на Дальнем Востоке – так, как это было в 1917 и 1991 годах. Ядерное оружие России превратилось бы в большой знак вопроса, что привело бы к внешнему вмешательству и возможной денуклеаризации. Вопреки всем угрозам, такой сценарий может стать основой для будущей государственности в Северной Евразии. Вероятность: 5 процентов

Беларусь: несмотря на войну, интеграция с Россией не предвидится Валерий Карбалевич

Беларусь из-за войны России в Украине продолжает находиться в орбите Москвы. Она ближе к ней, чем когда-либо, но в 2024 году Беларусь вряд ли окажется в составе России. Есть вероятность, что страна не увеличит свое пока ограниченное участие в украинском конфликте. Авторитарный лидер Александр Лукашенко в этом году отметит 30 лет с тех пор, как он в 1994 году пришел к власти, поэтому наиболее вероятный сценарий для Беларуси примерно тот же: Лукашенко не может позволить себе ослаблять давление на все формы инакомыслия в стране и переходить к отправке войск в Украину. Хотя настойчивые объятия России не ослабнут, Кремль воздержится от использования белорусской территории для новых наземных атак или бомбардировок Украины. При этом война на Украине – это джокер, стержень, влияющий как на траекторию Беларуси в ближайшее время, так и на события за пределами этой страны. В обозримом будущем то, что произойдет в Беларуси – или с ней – будет во многом зависеть от того, что произойдет в ходе нападения России на Украину. Если сохранятся нынешнее равновесие на фронте и западная поддержка Украины, вероятно сохранится и статус-кво для Беларуси. Страна сбережет верность России, увенчанную дипломатической и политической поддержкой: благодаря российским кредитам оборонная промышленность Беларуси будет и дальше наращивать объемы производства.

Отношения между Беларусью и Россией вряд ли кардинально изменятся

Беларусь продолжит милитаризацию границы с Украиной и таким образом будет представлять собой постоянную угрозу для Киева, отвлекая украинские войска с восточного и южного фронтов. В то же время Россия вряд ли будет использовать белорусскую территорию в качестве плацдарма для новых нападений на Украину, как это было в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Если Россия победит или одержит существенное преимущество, например, если Украину вынудят вступить в переговоры на условиях Москвы или если нынешняя линия фронта станет считаться международной границей, то Лукашенко, укрепляя свои позиции внутри страны, будет пожинать дивиденды победы. При этом отношения между Беларусью и Россией вряд ли кардинально изменятся. Потенциально Москва может предпринять серьезные шаги по поглощению Беларуси, ослабив ее суверенитет и превратив ее территорию в плацдарм для нового наступления на Киев. Это усилит напряженность в отношениях с Западом и опасения по поводу тактического ядерного оружия, которое, как утверждают в Москве и Минске, Россия передала Беларуси. Это представляется маловероятным из-за отсутствия военной необходимости такого шага для Москвы, а также проблем, которые могут вследствие этого возникнуть на мировой арене.

Потеря белорусского суверенитета станет серьезным риском для Лукашенко и его режима. Подавляющее большинство белорусов выступают против прямого вовлечения Беларуси в войну против Украины. Это фундаментальное различие отличает Беларусь от России, и вступление Беларуси в войну может спровоцировать политический кризис в стране, чего Москва предпочла бы избежать. Если Россия проиграет войну или потерпит значительное поражение, которое ослабит Путина, режим Лукашенко столкнется с экономическими и политическими последствиями. Это может подтолкнуть его к поиску альтернативных глобальных альянсов, что потенциально может привести к попытке нормализации отношений с Западом. Европейский союз: «крепость Европа» и война в Украине Рикард Йозвяк

В 2024 году в Европейском союзе произойдет сдвиг вправо, но он вряд ли принесет с собой вереницу популистских побед, которые предрекают некоторые наблюдатели с тех пор, как евроскептики выиграли национальные выборы в Нидерландах, Польше и Словакии, а также получили неплохие результаты в Австрии и Германии. В этом отношении для ЕС станут основным испытанием июньские выборы в Европарламент. Опросы по-прежнему демонстрируют, что две крупнейшие общеевропейские политические силы – правоцентристская Европейская народная партия и левоцентристский Прогрессивный альянс социалистов и демократов – финишируют на первых местах, хотя и с меньшим процентом голосов. Правые популистские партии скорее всего в очередной раз не смогут договориться о создании единой политической силы, что подорвет их влияние в Брюсселе. Это, в свою очередь, вероятно, подтолкнет проевропейские политические силы к тому, чтобы снова объединить усилия для распределения высших должностей в ЕС: председателя в Европейской комиссии, высшем исполнительном органе ЕС, и Европейском совете, который определяет политическое направление и приоритеты Евросоюза. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, один из лидеров правоцентристов, может переизбраться на второй срок, хотя она не может претендовать на должность генерального секретаря НАТО. Шарль Мишель, в свою очередь, уйдет с поста председателя Европейского совета, прослужив там максимально возможные пять лет.

В Европе стабильные гарантии можно ожидать не от Европейского союза, а скорее от НАТО

Правые популисты не будут иметь большого влияния при решениях о распределении высших должностей, но они будут влиять на политику в будущем. Эти силы уже сейчас внесли свой вклад в ужесточение отношения к миграции, а в будущем мы чаще услышим словосочетание «крепость Европа» – по мере того, как на внешней границе ЕС будут возводиться пограничные заграждения, призванные контролировать миграционные потоки. Главный вопрос на 2024-й год: какую поддержку Брюссель в будущем предоставит Киеву? Может ли так называемый кризис стоимости жизни побудить страны Евросоюза встать на сторону Будапешта и заблокировать финансовую помощь Украине? Или наложить вето на начало де-факто переговоров о вступлении в Евросоюз раздираемой войной страны? Многие по-прежнему рассчитывают на то, что ЕС в 2024 году найдет способ дать зеленый свет обоим этим решениям, возможно, разморозив больше средств для Будапешта. Хотя это кажется маловероятным, но в отношении Венгрии терпение может окончательно иссякнуть. Если это случится, то остальные входящие в Евросоюз 26 стран могут лишить ее права голоса в Совете ЕС, который вносит поправки, одобряет и накладывает вето на предложения Европейской комиссии, по сути, лишая ее влияния. В этом отношении Австрия и Словакия, два крупнейших союзника Будапешта, на данный момент именно те страны ЕС, за которыми стоит следить. В Европе стабильные гарантии можно ожидать не от Европейского союза, а скорее от НАТО: Швеция, которая на фоне войны России в Украине непостижимым образом не смогла вступить в Североатлантический союз, как это прогнозировали на протяжении последних двух лет, все же станет 32-м членом военного содружества после того, как парламенты Турции и Венгрии проголосуют за ратификацию протокола о вступлении. Венгрия: возвращение «Большого брата»? Пабло Горонди

У критиков может возникнуть соблазн поверить, что «Большой брат» будет присматривать за венграми в 2024 году так, как не делал этого никогда со времен расставания с коммунизмом. Новый закон о защите национального суверенитета позволит Управлению по защите суверенитета, созданному в соответствии с этим законом, проводить расследования и запрашивать информацию практически у любого, кто в Венгрии получает иностранное финансирование. Применять закон планируют к гражданским объединениям, политическим партиям, частному бизнесу, СМИ – фактически ко всем, кто каким-то образом активен в своей области (в том числе «манипулирование информацией и дезинформация») в интересах иностранного «органа, организации или лица». Закон подвергся критике со стороны экспертов ООН и Совета Европы из-за его расплывчатых формулировок, отсутствия судебного надзора и опасений, что он может быть использован правительством «для того, чтобы заставить замолчать, осудить независимые голоса и оппонентов». Кандидата на должность главы Управления по защите суверенитета должен предложить премьер-министр Виктор Орбан, а назначение одобрить президент Венгрии Каталин Новак (оба политика – члены правящей в стране партии «Фидес» – Прим.РС) до 1 февраля. Таким образом, новый орган обязан провести расследования и предоставить результаты в преддверии назначенных на июнь выборов, которые в Венгрии пройдут одновременно и в Европейский парламент, и в венгерские муниципальные органы власти. Обнародование каких-либо данных Управлением накануне голосования может повлиять на его результаты. Отвечая на вопросы венгерской службы Радио Свобода, некоторые эксперты заявили, что опасения по поводу нового органа преувеличены и что правительство, скорее всего, будет использовать его как угрозу для оппонентов, а не как прямой инструмент для репрессий – по меньшей мере, до тех пор, пока оно не сочтет политически необходимым или целесообразным ужесточить контроль. На международной арене Венгрия в 2024 году на шесть месяцев берет на себя обязательство по председательству в Совете Европейского союза. Это произойдет в июле, через несколько недель после голосования на выборах в Европейский парламент. Депутаты Европарламента от партии Орбана «Фидес» вышли из правоцентристской Европейской народной партии в 2021 году и с тех пор не примкнули к другой парламентской группе. Некоторые наблюдатели, правда, ожидают, что они могут присоединиться к евроскептикам и националистически настроенным европейским консерваторам и реформистам. Орбан в течение многих лет предсказывал прорыв более радикальных правых сил в Европе. Но хотя это произошло в Италии, Нидерландах и Словакии, эксперты предполагают, что этого недостаточно, чтобы в Европейском парламенте начались значительные сдвиги. Там правоцентристы и левоцентристы по-прежнему удерживают большинство. Тем не менее, грядут июньские выборы, и деятельность Европейского парламента после того, как его состав обновиться, на время будет лимитирована. Выборы председателя Европейской комиссии могут быть непростыми. Тем не менее, Орбан заявил недавно в интервью, что хочет «исправить Европейский союз» и что «нам нужно захватить Брюссель». Таким образом, руководство Венгрии может затруднить прогресс в вопросах, против которых выступает Орбан, таких как начало переговоров о вступлении в ЕС Украины или переизбрание председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Сербия: стабильность и «сербский мир» Джеракина Тухина и Милош Теодорович

Сербия снова станет ключевым игроком в регионе, а ее действия могут существенно повлиять на происходящее на Балканах в 2024 году. На протяжении более десяти лет диалог для нормализации отношений между Сербией и ее бывшей провинцией Косово оказывался тупиковым для обеих стран. Но в феврале прошлого года в Брюсселе и в марте в Охриде (Северная Македония) посредники ЕС на переговорах предложили план дальнейших действий и их реализации. Возникла всего лишь одна проблема: ни одна из сторон документы не подписала. С тех пор прошло девять месяцев и мало что изменилось. Многие обращают внимание на один аспект – возобновление обязательств Приштины обеспечить «надлежащий уровень самоуправления» для сербского меньшинства в Косово. Это также влечет за собой создание возможностей для финансовой поддержки косовских сербов со стороны Сербии и гарантий прямой связи сербского меньшинства с косовским правительством. В октябре посредники Евросоюза предприняли еще одну попытку: при поддержке Германии, Франции и Италии представили обеим сторонам новый проект объединения муниципалитетов, где проживает сербское большинство. Он был принят. Посланник ЕС в регионе, словацкий политик Мирослав Лайчак в декабре предположил, что Охридское соглашение может быть реализовано к концу января этого года. Если это произойдет, то это станет решающим шагом для обеих сторон в диалоге, начатом в 2011 году.

«Сербский мир» – фраза, введенная несколько лет назад в оборот пророссийским сербским политиком Александром Вулиным, занимавшим несколько министерских постов, в том числе пост министра внутренних дел Сербии. Официально это словосочетание не является актуальным для повестки дня ни президента Сербии Александра Вучича, ни правительства, но оно подчеркивает влияние, которое Сербия стремится заполучить в Косово и Черногории, а также Республике Сербской в Боснии и Герцеговине. То, каким образом Вучичу удастся наладить скрытые связи с сербскими лидерами и националистами в этих странах, может значительно повлиять на укрепление стабильности на Балканах в 2024 году. Еще одна серьезная проблема для Вучича связана с требованием чиновников ЕС к стране-кандидату Сербии согласовать свою внешнюю политику с Евросоюзом. Пока что Сербия, наряду с Турцией, является единственным кандидатом на вступление в ЕС, который не вводил санкции из-за войны России в Украине. Как далеко сербский президент готов зайти, чтобы сохранить хорошие отношения с Москвой, пока неясно. Вучичу сейчас приходится думать о последствиях досрочных выборов, состоявшихся в декабре прошлого года, победу на которых одержала Сербская прогрессивная партия Вучича, но эти результаты были отвергнуты недавно объединенной оппозицией, считающей их сфальсифицированными. Результаты выборов вызвали протесты в столице страны и заставили часть законодателей и оппозиционеров прибегнуть к такому виду протеста как голодовка. Новый парламент должен провести первую сессию в конце января 2024 года. Кажется, что у оппозиции пока мало шансов для того, чтобы полностью взять под контроль Белград. Центральная Азия: пока не списывайте Россию со счетов Крис Риклтон

Нанесет ли империя ответный удар? 2023 год принес России неприятности в Центральной Азии: ее традиционные партнеры (и бывшие колонии) расширяли свои дипломатические горизонты, поскольку Россия увязла в изнурительной войне в Украине и уже не могла предложить региону больше прежнего. Пять стран Центральной Азии воспользовались этой возможностью: их лидеры провели знаковые переговоры с лидерами США и Германии, а президент Франции Эмманюэль Макрон побывал в Казахстане и Узбекистане и договорился о миллионных инвестициях. Свое доминирующее положение в регионе укрепили и Китай, и Турция. Но не стоит пока списывать Россию со счетов. Одной из самых больших побед Москвы в этом году стало соглашение о поставках в Узбекистан почти 3 млрд кубометров газа в год, и эта цифра может увеличиться. Дефицит электроэнергии в Узбекистане и богатом энергоресурсами Казахстане является наиболее очевидным краткосрочным источником влияния Москвы на эти важные страны. Наступивший новый год, вероятно, принесет больше конкретики с точки зрения планов правительств двух стран по производству атомной энергии. Ожидается, что Россия будет участвовать в этих проектах. Уверенность Москвы в регионе, который она считает своим ближним зарубежьем, будет только расти, если Россия почувствует, что добивается успехов на поле боя в Украине. Таджикистан Наследственная преемственность в Таджикистане предполагалась уже столько лет, что люди устали ждать этого. В 2016 году в этой стране был принят ряд поправок в Конституцию, направленных на укрепление власти правящей семьи Эмомали Рахмона. В перечне изменений было снижение возраста для участия в президентских выборах с 35 до 30 лет. У этой поправки был очевидный бенефициар – сын ветерана власти Эмомали Рахмона Рустам Эмомали. Но Эмомали сейчас 36 лет. Несмотря на то, что он занимает такой политический пост, который превращает его в преемника, кажется, это не превращает его в следующего лидера. Хотя вполне возможно сейчас для этого не самое подходящее время. Со времен пандемии коронавируса до кровавого подавления беспорядков в Горно-Бадахшанской автономной области, а теперь и тени, отбрасываемой войной в Украине, постоянно находились оправдания, чтобы отсрочить неизбежное. Туркменистан Возможно, на решение Рахмона о передачи власти влияют и события в Туркменистане, где первый в Центральной Азии переход власти от отца к сыну (он случился в 2022 году) не привел к реальной ее передаче. Вместо того, чтобы вжиться в роль, новый президент Сердар Бердымухаммедов все больше оказывается в тени своего всемогущего отца Гурбангулы Бердымухаммедова. Похоже, именно этого и хотел Бердымухаммедов-старший, создав себе после выхода на пенсию пост, заставляющий и его сына, и других членов правительства, отчитываться перед ним. Странная новая структура управления Туркменистаном вызывает вопрос: если нет готовности пустить вещи на самотек, почему бы не подождать еще немного?

Кыргызстан/Казахстан В прошлом экономист МВФ Робин Брукс в ноябре написал в X (бывший твиттер), что Кыргызстан станет «идеальным случаем, чтобы проверить» вторичные санкции в связи с вторжением России в Украину. Экономист охарактеризовал страну как «маленькую, при взгляде со стороны не имеющую системного значения, поэтому очевидно способствующую перенаправлению торговых потоков в Россию». Официальная статистика говорит о том, что страны возглавляемого Москвой Евразийского экономического союза стали лазейкой для обхода санкций, введенных западным странами после того, как Россия начала войну в Украине. Экспорт в Кыргызстан из ряда стран ЕС в этом году вырос как минимум на 1000 процентов по сравнению с 2019 годом. Данные по экспорту в Казахстан показывают схожие тенденции – с большими объемами, но более мягкими скачками. Одно из наших расследований показало, что компании обеих упомянутых стран Центральной Азии поставляют продукцию двойного назначения для обеспечения военной машины Кремля. Беларусь – единственный союзник Москвы, попавший под санкции из-за поддержки вторжения России в Украину, но возможно в 2024 году ситуация изменится. Правительства стран Центральной Азии будут утверждать, что они не поддались давлению России с целью оказать политическую и военную поддержку войне. Они могут даже шепотом говорить о том, что их большой друг Китай гораздо больше поддерживает Россию, чем они. Западные страны нацелили вторичные санкции пока только на центральноазиатские компании, активно пренебрегающие санкционным режимом. Но этот подход терпит неудачу. Западные дипломаты пока продолжают с пониманием относиться к правительствам стран региона, когда они уклоняются от прямого ответа, но их терпение может иссякнуть. Если это произойдет, Кыргызстан может стать первой страной, кто узнает об этом. Кавказ: мирное соглашение может помочь трансформации Джошуа Кучера

Может ли 2024-й стать годом, когда Армения и Азербайджан, наконец, официально поставят точку в многолетнем конфликте? В этом году Азербайджан по сути силой решил свой самый спорный вопрос: статус территории Нагорного Карабаха. Благодаря молниеносному наступлению в сентябре Азербайджан установил прочный контроль над этим регионом. Обе стороны, Азербайджан и Армения, теперь говорят, что они достигли соглашения по большинству оставшихся фундаментальных вопросов, а дипломатические переговоры после перерыва, похоже, снова возобновятся. Урегулирование конфликта может изменить регион. Если Армения и Азербайджан заключат мир, то вскоре может последовать сближение Армении с Турцией. В результате границы между тремя странами вновь откроются, положив конец длительной географической изоляции Армении и подготовив Южный Кавказ к тому, чтобы в полной мере воспользоваться новыми транспортными проектами, направленными на перевозку грузов между Европой и Азией в обход России. Мир между Арменией и ее соседями также может подготовить почву для ухода России из региона. Российско-армянское сотрудничество в сфере безопасности основывается на потенциальных угрозах со стороны Азербайджана и Турции. Когда эти угрозы нивелированы, что еще может удерживать там российских солдат, миротворцев и пограничников? Уход может быть хаотическим процессом. Москва по-прежнему имеет немало экономических связей в Армении, но Ереван может обратиться за помощью к Соединенным Штатам и ЕС, чтобы сгладить последствия переходного периода. Вашингтон и Брюссель, похоже, ждали своего часа, подталкивая Армению в свою сторону. Хотя вряд ли все это может произойти без мирного соглашения. И хотя неразрешимых вопросов, похоже, не осталось, появляется все больше сигналов о том, что Азербайджан не обязательно считает установление мира сферой своих интересов. Баку получил то, чего хотел больше всего, полный контроль над Нагорным Карабахом, без соглашения. А поддержание тлеющего конфликта с Арменией, возможно, сослужило бы хорошую службу президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, поскольку позволило бы ему продолжать опираться на надежный источник общественной поддержки: единение против армянского врага. Иран: проблемы внутренние и внешние Ханна Кавиани

Иран годами сталкивается со сложными внутренними и международными проблемами, и они вероятно будут актуальными также в 2024 году, потому что в Тегеране, похоже, используют выжидательный подход. Иран вступает в 2024 год, когда в секторе Газа продолжается война, а перспективы мирного Ближнего Востока безрадостны. Ситуация усугубляется существованием военизированных формирований в Ираке, Сирии и Йемене, которые Тегеран упорно продолжает поддерживать. Это вызывает гнев международного сообщества и будет оставаться помехой для налаживания отношений с западными странами. Тегеран отказался сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии ООН по его ядерной программе, что привело к тупику в переговорах с международным сообществом. А поскольку в Соединенных Штатах в этом году пройдут выборы и в президентское кресло может вернуться Дональд Трамп, существует очень небольшая вероятность возобновления Тегераном и Вашингтоном переговоров, которые помогли бы уменьшить последствия санкций. При этом проблемы Ирана не ограничиваются пределами границ страны. Здешний клерикальный режим все еще шатается из-за массовых протестов, начавшихся в 2022 году после гибели выступающей за права женщин активистки Махсы Амини: ее задержала полиция за неправильное ношение хиджаба, и впоследствии она умерла в больнице. Гибель Амини спровоцировала продолжительные массовые протесты в Иране под девизом «Женщина. Жизнь. Свобода», которые вероятно продолжатся и в 2024 году. В то же время продолжаются жестокие репрессии: гражданских активистов, студентов, представителей религиозных меньшинств, художников избивают, задерживают и/или приговаривают к суровым тюремным срокам. Правительство, вероятно, столкнется с еще одним вызовом его легитимности – в марте, когда запланированы парламентские выборы. Власти Ирана продолжают бороться с низкой явкой избирателей и вообще незаинтересованностью общества в следующем раунде несвободных выборов. Еще один критический вопрос, которым иранские чиновники должны продолжать заниматься и в 2024 году, – это экономика, разоренная вследствие международных санкций, которые были введены из-за ядерной программы Ирана. В 2023 году страна столкнулась с сокрушительным уровнем инфляции с показателем в 47 процентов (по данным Международного валютного фонда, эти показатели были самыми высокими за последние 20 лет). Ожидается, что цены на многие продукты питания и товары, а также недвижимость будут продолжать расти.

Также продолжает увеличиваться и дефицит бюджета страны – из-за сокращения прибыли от продажи нефти. Это наносит ущерб экономике. По данным МВФ, текущий государственный долг равен трем годовым бюджетам страны. Поскольку ни международное сообщество, ни жесткий тегеранский режим не сдвинулись с мертвой точки, большинство аналитиков видят мало шансов на значительные изменения в Иране в следующем году. Афганистан: положение женщин не улучшится Малали Башир

В условиях, когда внутри страны режиму талибов почти ничего не угрожает, а международное сообщество неспособно добиться изменений в политике жесткого исламистского режима, контроль мулл правящего в Афганистане радикального движения "Талибан" над страной продолжает ужесточаться. Ограничения, введенные этим режимом в отношении афганских женщин (их прав, свобод и роли в обществе), сигнализируют о мрачном будущем для них не только в 2024 году, но и в дальнейшем. Многие наблюдатели говорят, что решение талибов в декабре прошлого года разрешить посещать религиозные медресе только девочкам – после запрета для них получать школьное образование после шестого класса – является попыткой талибов радикализировать афганское общество. «Медресе не являются альтернативой формальному школьному образованию, потому что они не выпускают врачей, юристов, журналистов, инженеров… Это о промывании мозгов для создания экстремистского общества», – говорит Шукрия Баракзай, бывший посол Афганистана в Норвегии. С тех пор, как талибы закрыли Независимую комиссию по правам человека и Министерство по делам женщин Афганистана, женщинам некуда обратиться и чрезвычайно трудно добиваться справедливости в судах. В связи с тем, что правосудия для жертв не предвидится, борцы за права женщин говорят, что насилие в отношении женщин будет продолжаться без каких-либо последствий для виновных. Баракзай утверждает, что радикальное движение «Талибан» уже нормализовало домашнее насилие и не считает его преступлением: «Согласно указу, разрешено оказывать женщинам сопротивление, если они не слушают вас. В частности, мужчине, члену семьи, позволено использовать все средства, чтобы наказать женщин, если они отказываются выполнять его приказы. По сути, это призыв к домашнему насилию», – говорит она.