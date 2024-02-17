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Чехия нашла за границей 800 тысяч снарядов для Украины

Петр Павел
Петр Павел

Чехия нашла за границей около 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые могут быть переправлены в Украину для пополнения арсеналов украинской армии, однако ей необходима финансовая помощь партнёров для их закупки и транспортировки. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Чехии Петр Павел,сообщают чешские СМИ и "Украинская правда".

На панельной дискуссии о поставках боеприпасов в Украину Павел отметил, что в условии дефицита снарядов партнёры Киева должны быть "инновативными" и "искать военное оборудование повсюду" в мире. По словам чешского президента, представителям страны удалось найти за рубежом около полумиллиона снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч снарядов калибра 122 мм, которые могут быть переправлены в Украину уже через несколько недель, если найдётся финансирование.

Речь идёт о довольно больших объёмах поставок, сопоставимых с не выполненным пока обещанием Евросоюза поставить Киеву 1 миллион снарядов в течение года.

По словам Павела, Чехия рассчитывает на финансирование закупки со стороны США, Германии, Швеции и других партнёров.

В каких странах представители Чехии нашли снаряды, не уточняется. Ранее издание Politico писало, что переговоры велись в частности в Южной Корее, Турции и ЮАР.

Говоря о ситуации на фронте в Украине, Павел, бывший генерал и высокопоставленный функционер НАТО, назвал её "нехорошей", имея в виду инициативу в руках России. Он отметил, что российское командование "научилось на ошибках", сменило тактику, которая стала более успешной, также Россия развернула работу военной промышленности и располагает значительными людскими ресурсами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции, подчеркнул, что дефицит оружия, особенно артиллерии и средств дальнего радиуса действия, у украинской армии усиливает президента России Владимира Путина.

Комментируя отход Вооружённых сил Украины из Авдеевки Донецкой области, Зеленский обратил внимание, что это произошло на фоне острой нехватки боеприпасов.

Зеленский также встретился с вице-президентом США Камалой Харрис и группой американских сенаторов. Обсуждалась в том числе военная помощь США Украине, законопроект о которой пока не принят в Палате представителей американского Конгресса. "Для нас этот пакет жизненно важен. Мы не рассматриваем на сегодня альтернативы, потому что рассчитываем на США как нашего стратегического партнера", - заявил Зеленский на пресс-конференции. Президент Украины подчеркнул, что не видит для стратегического партнёра своей страны возможности не поддерживать её, и поэтому уверен, что Конгресс одобрит законопроект.

Администрация Джо Байдена активно выступает за выделение помощи Украине. "Мы с президентом Байденом будем продолжать работать над обеспечением ресурсов и оружия, необходимых вам для достижения успеха, – сказала Харрис, обращаясь к Зеленскому, – Мы будем с вами столько, сколько потребуется".

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