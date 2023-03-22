Чехия продолжила запрет на выдачу виз россиянам до марта 2024 года

Чехия продолжит запрет на выдачу виз для граждан России и Беларуси на год, до конца марта 2024 года. Такое решение приняло в среду правительство страны.

По предложению МВД, запрет будет касаться также тех россиян и белорусов, которые имеют гражданство какой-либо другой страны.

Из общего правила есть исключение - визы могут выдаваться по гуманитарным причинам, запрет также не касается родственников граждан стран ЕС и тех, кто имеет в Евросоюзе вид на жительство или ПМЖ.

Чехия стала одной из первых стран, которая прекратила выдачу туристических шенгенских виз россиянам после широкомасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года. В сентябре она также запретила въезд гражданам России - обладателям шенгенских виз (на практике они могут въехать в страну из другой страны Шенгенского соглашения).

В сентябре прошлого года в связи с войной в Украине страны ЕС приняли решение отказаться от упрощённого порядка выдачи россиянам шенгенских виз. Некоторые страны, в том числе страны Балтии и Финляндия, почти полностью перестали выдавать визы. Ряд государств ЕС, в том числе Италия, Франция, Венгрия, однако, по-прежнему их выдают - в том числе и с туристическими целями, хотя получить их стало существенно сложнее.

В Чехии после начала войны получили статус временной защиты более 400 тысяч граждан Украины - это самый большой показатель в ЕС после Германии и Польши.