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Чехия продолжила запрет на выдачу виз россиянам до марта 2024 года

Прага

Чехия продолжит запрет на выдачу виз для граждан России и Беларуси на год, до конца марта 2024 года. Такое решение приняло в среду правительство страны.

По предложению МВД, запрет будет касаться также тех россиян и белорусов, которые имеют гражданство какой-либо другой страны.

Из общего правила есть исключение - визы могут выдаваться по гуманитарным причинам, запрет также не касается родственников граждан стран ЕС и тех, кто имеет в Евросоюзе вид на жительство или ПМЖ.

Чехия стала одной из первых стран, которая прекратила выдачу туристических шенгенских виз россиянам после широкомасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года. В сентябре она также запретила въезд гражданам России - обладателям шенгенских виз (на практике они могут въехать в страну из другой страны Шенгенского соглашения).

В сентябре прошлого года в связи с войной в Украине страны ЕС приняли решение отказаться от упрощённого порядка выдачи россиянам шенгенских виз. Некоторые страны, в том числе страны Балтии и Финляндия, почти полностью перестали выдавать визы. Ряд государств ЕС, в том числе Италия, Франция, Венгрия, однако, по-прежнему их выдают - в том числе и с туристическими целями, хотя получить их стало существенно сложнее.

В Чехии после начала войны получили статус временной защиты более 400 тысяч граждан Украины - это самый большой показатель в ЕС после Германии и Польши.

  • Парламент Литвы в среду одобрил в первом чтении законопроект, запрещающий гражданам России, за рядом исключений, обращаться за получением виз, ВНЖ и гражданства страны, а также покупать в Литве недвижимость. Необходимость его принятия депутаты объяснили тем, что, по их мнению, "подавляющее большинство российских граждан поддерживает агрессивные военные действия своей страны и не делает шагов для того, чтобы остановить агрессию режима своей страны".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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