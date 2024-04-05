Чехия: растёт число атак российских хакеров на железные дороги в ЕС

Россия за два года, прошедшие с начала широкомасштабного вторжения в Украину, осуществила "тысячи попыток" нанести урон европейской железнодорожной инфраструктуре. Об этом заявил министр транспорта Чехии Мартин Купка британскому изданию Financial Times.

Речь, по словам министра, идёт в первую очередь о хакерских атаках. Их целью становятся системы сигнализации и компьютерные системы операторов железных дорог, в частности чешской государственной железнодорожной компании. Как утверждается, в результате одной из таких атак в прошлом была выведена из строя система электронной продажи билетов. Купка выразил опасения, что подобные атаки могут приводить к сбоям в работе систем сигнализации, а те, в свою очередь, к серьёзным железнодорожным авариям. Ситуацию он охарактеризовал как "довольно тяжёлую", однако отметил, что на данный момент защита от хакерских атак работает хорошо.

Из слов чешского министра не ясно, достигли ли какие-то из атак, кроме упомянутого сбоя в продаже билетов, успехов. В последнее время в Чехии возросло число железнодорожных инцидентов, в том числе и связанных с выходом из строя системы сигнализации, однако ни один из них, по официальным данным, не был связан с внешним вмешательством в систему.

Как отмечает FT, в то время как хакерские атаки на энергетическую инфраструктуру ЕС хорошо задокументированы, о подобных атаках на транспортные системы известно меньше. Впервые о подобных попытках сообщалось в прошлом году, в сообщении Агенства ЕС по кибербезопасности говорилось о связанных с Россией хакерских группировках, целью которых были железные дороги Латвии, Литвы, Эстонии и Румынии.