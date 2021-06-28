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Чехия затребовала от России компенсацию за взрывы - €35 млн

Этот снимок сделан 20 октября 2014 года у селения Врбетице, через четыре дня после взрыва (архив)

Правительство Чехии потребовало от России компенсировать ущерб, нанесённый взрывами на военных складах в 2014 году. Тогда погибли двое граждан Чехии, был нанесён материальный ущерб селению Врбетице.

Размер запрошенной компенсации - 25 миллионов евро.

Замминистра иностранных дел Чехии Мартин Смолек в понедельник вручил российскому послу в Праге Александру Змеевскому дипломатическую ноту с требованием полностью возместить ущерб. Об этом сообщила в понедельник газета "Млада фронта днес".

Примерно половина компенсации пойдёт в региональный бюджет Злинского края (юго-восток Чешской республики), а другая половина - семьям, потерявшим своих кормильцев, и собственникам, имуществу которых был нанесён ущерб.

О причастности российских спецслужб к взрывам 2014 года чешские власти официально объявили 17 апреля этого года. В розыск были объявлены двое граждан России — Александр Петров и Руслан Боширов. Ранее они были объявлены в розыск британскими властями. В марте 2018 года Петров и Боширов совершили покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в городе Солсбери.

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