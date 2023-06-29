Чехия ввела запрет на участие россиян в соревнованиях на территории страны 

Власти Чехии ввели запрет на участие российских спортсменов в соревнованиях на территории страны, сообщает портал Sports.ru.

В пресс-релизе правительства Чехии говорится, что кабинет министров согласился "запретить участие спортсменов и команд, представляющих Российскую Федерацию, в соревнованиях и матчах, организуемых на территории Чешской Республики". Кроме того и чешским спортсменам запретили участвовать в любых соревнованиях на территории России.