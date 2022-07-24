6 человек были задержаны в Москве за возложение цветов к "Стене скорби" 

В Москве полиция задержала шестерых человек, которые пытались возложить цветы к "Стене скорби" - памятнику, посвящённому жертвам политических репрессий.

Задержанных отвезли в ОВД по Красносельскому району столицы, пятерых из них позже отпустили без составления протоколов, ещё одного участника акции, несовершеннолетнего подростка, увезли в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Мемориал "Стена скорби" работы скульптора Георгия Франгуляна и архитектора Андрея Франгуляна был открыт в октябре 2017 года на проспекте Сахарова в Москве при участии президента России Владимира Путина.