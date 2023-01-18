"Человек эпохи путинизма". Блогеры о беседе Дудя с Кучерой

Юрий Дудь взял интервью у неожиданного героя - Оскара Кучеры. В беседе, озаглавленной "Разговор с тем, кто поддерживает армию России", актер и бывший ведущий Муз.ТВ три часа сбивчиво пытается защищать свои патриотические убеждения. По его мнению, 24 февраля Россия атаковала не Украину, а "американских, британских и польских солдат". Он критикует Дудя за антивоенную позицию, но при этом сам говорит, что "не считает эту войну правильной". Комментаторы невысоко оценили интеллектуальные способности собеседника Дудя.

Николай Травкин

Вчера послушал Кучеру. Теперь каждый день буду начинать с просмотра информации на сайте Пентагона… А то, не дай бог, пойдёшь по надобности в "Пятёрочку", а там уже американская военная база.

Виталий Рувинский

Примерное краткое содержание трехчасового интервью Юрия Дудя с Оскаром Кучерой.

Дудь: Вот смотри - два яблока. Добавляем еще два яблока. Пересчитай. Четыре же, верно?

Кучера: Возможно. Я не знаю. Ты меня спрашиваешь как математика - а я вообще в математике не разбираюсь! Но я верю, что 2+2=5. Не могу объяснить, почему – но верю! Я так чувствую.

Дудь: Ок, давай попробуем заменить яблоки на груши...

Очень интересно, на самом деле. Правда, ловишь себя на том, что это интерес естествоиспытателя.

Ксения Ларина

А ведь я смотрю третий час этого трэша, где Дудь пытается превратить идиота в человека

Когда уже финал?

Он счастливый?

Баран превратится в лебедя?

Кирилл Гончаров

Пригожин заявил, что ютуб в скоро времени могут заблокировать. Но давайте будем честны, после просмотра интервью Оскара Кучеры, у кого из нас не было такого желания?

Николай Травкин

До недавних пор Кучера был звездой и украинского тв

"Каждая клетка моего тела приходит в недоумение", –​ с неподдельной искренностью сказал Оскар… И вот тут то до Юрия Дудя дошло, что Кучера на СВО в Украине не остановится, а незамедлительно примется за морально-нравственное переустройство Америки.

Самым цитируемым фрагментом интервью стал тот, в котором Кучера критикует США и тут же признается, что у его ребенка – американское гражданство.

Иван Преображенский

Из интервью Дудя с одним чудаком на букву М, мое любимое на тему логики и прохиндейства:



–​ Экономика США близка к краху, там люди нищают, правительство силой насаждает толерантность, ужасное падение нравов, силой заставляют менять пол...

–​ напомни, где твоя жена рожала младшего ребёнка

–​ в США

–​ паспорт ему там сделал?

–​ конечно, любой бы сделал...

Журналистка Ксения Ларина по долгу службы смотрела и более ранние интервью, в которых Оскар Кучера выступал не менее выдающимся образом. В декабрьском посте Ларина приводила избранные цитаты из тогдашнего интервью Кучеры:

Решила я погуглить этого патриота с буквой Z во лбу, чтобы понять, что там, за этим лбом шевелится.

Хочу сказать, что отец Кучеры - киевлянин, известный советский мультипликатор Александр Боголюбов, автор Незнайки и Волшебника Изумрудного города. Умер два года назад от ковида.

До недавних пор Кучера был звездой и украинского тв, вел там всякие шоу и корпоративы, снимался в сериалах и даже участвовал с Зеленским в «95 Квартале». Друзей украинцев навещал регулярно. А потом внезапно уверовал в Святую Русь, бандеровцев и евроамериканскую угрозу славянской расе. Дальше несколько цитат из интервью, на которое ссылку давать не буду, просмотров там мало, не будем их увеличивать.

на переговорах нашего Путина кинули!

«Я наполовину украинец! Львов и Киев это мои корни! Я обожаю Киев!»

«Я общаюсь с людьми с передовой, они говорят, что на той стороне нет украинской речи, есть только польская и английская»

«Против нас воюет НАТО!»

«У меня слёзы, как мне жалко простых мирных людей Киева и Одессы, мы их лишаем света и тепла, но мы воюем на их территории не с ними, а с режимом!»

«Зеленский пи….с, миллиардер и конченая скотина, он продал свою страну!»

«Мы могли бы взять Киев, остановили наступление, но на переговорах нашего Путина кинули!»

«Буча - постановка»

«Ирпень - вранье»

«Мы не проиграем эту войну, потому что нас сука больше, мы вас задавим, я сам с автоматом пойду против украинцев!”

«У нас нет желания захватить, у нас есть желание поменять режим»

«Мы с украинцами одна раса, это доказано научно, мы славяне и нас истребляют евроамериканцы»

«Украинские парни воюют не за Зеленского, а за родину, а мы за правду воюем»

Говорит он страстно, то и дело срываясь на крик и грозя кулаком в камеру .

Кричит, что если вся страна встанет, как наши деды и прадеды встали, от вас ничего сука не останется

То есть закидаем трупами.

«Если придёт повестка пойду, мне есть кого защищать, у меня пятеро детей».

Не знаю как это комментировать. Дорогие пятеро детей Кучеры, ваш батя болван.

Многие комментаторы задаются вопросом, стоило ли выбирать для интервью такого героя - и стоит ли такое интервью смотреть.

Сергей Максимишин

Блин, да что ж такое, вся лента в этой кучере! Три часа разговора с таксистом.

Карина Кокрелл-Фере

А зачем вообще интервьюировать ватников?

Читать об этом уже НЕВЫНОСИМО. Посты написаны как под копирку в том числе и людьми, мнение которых я уважаю. О том, что ТРИ часа они слушали некого идиота (не знаю, кто это, но цитаты сомнений в этом не оставляют), чтобы понять (достаточно одной строчки), что он идиот. Господа, вы сознаете, что эти драгоценнейшие ТРИ часа вашей жизни вам НИКТО ТЕПЕРЬ НЕ ВЕРНЕТ?

Сергей Кальварский

То ли проехал через всю Москву с бывалым таксистом-политологом, то ли поболтал с мужиками за гаражами под пивко или в электричке с соседями обсудил текущую повестку под баян. Это я Дудя посмотрел.

Наталья Геворкян

Не, ну на дурака я почти три часа тратить не буду. Странно, что досмотрела до 22 минуты. Там хороший коммент к видео: "Оскар, который мы заслужили"

Виктор Буравлев

А зачем вообще интервьюировать ватников, известных и не очень? А военнослужащих, которые обстреливают города? Чтобы потом охать и ахать, какие они тупые и бездушные? Разве так уж важно, что они там себе думают и считают? Может, вам хочется просто из любопытства заглянуть в их мир? Или чтобы, не дай бог, не произошло расчеловечивания, чтобы к ним, кем бы они ни были, продолжали относится как к людям? А?

Геннадий Смирнов

Насчет кругом обсуждаемого интервью могу только напомнить древний театральный анекдот.

Умирает старый актер, у райских врат его встречает Св.Петр.

- Извините, актеров мы в рай не берем.

- Как? Подождите, а вон у вас там среди олеандров резвится Антонина Степановна, ведущая актриса нашего театра, народная артистка РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола!

Св.Петр оглядывается.

- А, эта? Господи, да какая она актриса-то.

Майкл Наки

Конечно, адекватные люди в очередной раз получили подтверждение, что выступать за войну могут либо идиоты, либо подлецы, а путинисты повторяют себе, как мантру, что всё это пропаганда, и вообще Кучера – красавчик. Есть ли хоть один человек, который посмотрел это и задумался над своими взглядами? Чёрт его знает. Ну, надеюсь, что хоть участники интервью кайфанули.

И все же интервью многих заставило задуматься.

Игорь Эйдман

Чуть не каждый второй пост в ленте про какую-то Кучеру (первый раз слышу), которая дала интервью Дудю и оказалась не только ватником, но и полным дураком (она вроде мужского пола). Люди пишут, что Дудь от стыда за своего собеседника непроизвольно закрывал руками лицо, не в силах перенести такую непристойно оголенную человеческую глупость.

Страна расколота не на бедных и богатых, а на умных и дураков

А я вот совсем не удивлён. Страна сейчас расколота не на бедных и богатых, русских и не русских, образованных и не очень, а на умных и дураков. Не все противники агрессии против Украины уж так умны, но все сторонники этой войны откровенно глупы. Они могут быть хорошо образованы, заниматься наукой, бизнесом, иметь степени и награды. Но в человеческом плане они всё равно - глупцы.

Массовая поддержка этой абсурдно самоубийственной, бессмысленно кровавой агрессии держится на трех заблуждениях.

1. Люди делят весь мир на "наших" и "чужих";

2. Люди верят пропаганде, которая внушила им, что "нашим" (россиянам, русскоязычным) угрожают "чужие" (коллективный Запад, украинские националисты-бандеровцы и т.д.);

3. Граждане автоматически поддерживают любые действия власти, если она говорит, что защищает "наших" (людей, природные ресурсы, границы, ценности и пр.) от "чужих".

Только очень ограниченные жители 21 века жестко делят мир на своих и чужих по принципу языка, национальности или гражданства. Только очень глупые люди могут верить топорно лживой пропаганде о какой-то мифический угрозе россиянам со стороны Украины или Запада. Только умственно отсталые могут доверять многократно пойманной на лжи, подлой и вороватой власти.

Нынешние сторонники войны казались мне в прошлом иногда даже милыми, но глуповатыми

Недавно я поставил такой эксперимент. Мысленно разделил своих старых знакомых на две группы - ставших "ватниками" и противниками войны. В обеих группах оказались люди разного достатка, возраста, уровня образования, национальности, даже нравственных качеств и политических взглядов. Объеденяло каждую группу только одно. Нынешние сторонники войны, казались мне в прошлом иногда даже милыми, но глуповатыми. А интеллект большинства знакомых, ставших противниками путинской агрессии, я всегда высоко ценил.

Среди известных людей умные тоже выступают против антиукраинской агрессии, на худой конец, сбежали или затаились. А дураки рвут за войну глотку. Галкин, Макаревич, Гребенщиков - против войны, к ним можно по-разному относиться, но они явно не дураки. А взять например, Гаррика Сукачева - мне раньше нравились некоторые его песни, но сомозабвенная глупость всегда была написана прямо на его лице. А какую пургу много лет несёт Кинчев. Я уже не говорю про Охлобыстина и Чичерину, Прилепина и Маркова - там клиника просто прёт из всех щелей.

А возьмем путинскую верхушку. Очевидные дураки Медведев и Володин аж из штанов выпрыгивают. А те, кто поумнее, сваливают и отходят от дел. Чубайс свалил, Кудрин ушёл с гослужбы, большинство старых олигархов свалили или отмалчиваются, Мишустин и Собянин стараются по возможности от войны дистанцироваться.

Кириенко многие считали умным. Однако, как говорили мне его бывшие соратники по комсомолу, он просто типичный недалекий комсомольский функционер, единственная цель которого угодить начальству (партия сказала - надо, комсомол ответил - есть). Был бы умный - не стал бы так подставляться.

Если человек умён, он не может не понимать, что режим полным ходом идёт к катастрофе

Вы скажите, что многими сторонниками войны движет не глупость, а корысть. Но если человек умён, он не может не понимать, что режим полным ходом идёт к катастрофе, и надо спрыгивать с этого "поезда в огне". Так что умных среди них уже практически не осталось.

Михаил Маяцкий

Конечно, соблазнительно считать людей по ту сторону баррикад дураками, но, мб, дело вовсе не в уме, не в интеллекте. Вот есть Колеров, Марей, Тесля, люди явно в каком-то обыденном смысле неглупые. Есть несколько профессоров той же Вышки, которых можно было позвать на место Кучеры. Вот у них в чём проблема?

Олег Пшеничный

Вот говорят, что за такой Кучера, да он никто, актер в каких-то сериалах, и зачем он вообще нужен.

А вот мне "чисто по работе" впервые довелось прочитать письмо, которое уже через четыре дня после начала войны написал лично Путину претендент на мировое чемпионство по шахматам - самой умной игре в мире - Сергей Карякин.

«Обращаюсь к вам в это сложное время, когда наша страна во главе с вами борется за безопасность мирного русского населения Донбасса и Луганской народной республики. Борется за демилитаризацию и денацификацию Украины с ее правящим режимом, поставившим безопасность всей Европы и нашей страны под угрозу, в угоду своим политическим целям и амбициям. […]

Лучше было бы в передачу позвать Карякина. Но тот ведь не пошел бы

Выражаю вам, нашему главнокомандующему, полную поддержку в защите интересов России, нашего многонационального российского народа, устранения угроз и установления мира. Желаю скорейшего выполнения всех поставленных перед нашей доблестной армией задач».

Чем не Кучера? Хотя согласен - лучше было бы в передачу позвать Карякина. Но тот ведь не пошел бы (наверное потому что очень умный :))

Некоторые "патриоты" уверены, что Юрий Дудь нарочно выбрал такого собеседника.

Егор Холмогоров

Дудь - вражеский пропагандист.

Вражеский пропагандист не будет говорить на равных со способными его раскатать собеседниками.

Он всегда будет бить слабых из-за угла, морочить, обманывать, гнать.

Нападать на Кучеру тут бессмысленно. Просто нормальные люди не должны ходить на интервью к вражескому пропагандисту. Пусть берет у Монеточки.

А наше русское интервью-шоу, "Антонимы", сознательно убили. Так что чего тут жаловаться. Всё сами, Злобный Буратина, всё сами.

Другие Кучеру защищают.

Кирилл Шулика

Но он ведь понимал, что так будет, однако все равно пошел к весьма враждебно настроенному Дудю (признан Минюстом иноагентом) и его аудитории, готовой к любым разбрасываться любыми проклятиями.

Так что это вам не ходить на стримы друг к другу в течение года и рассчитывать только на лояльную аудиторию. Не самый выдающийся актер Кучера сделал то, что боятся сделать, наверное, все, кто его хейтит. Ну или почти все.

Многие комментаторы пишут, что интервью дает оппозиционной аудитории редкий шанс выяснить, какой логикой руководствуются провластные граждане.

Константин Калачев

Над кем смеетесь? Над средним россиянином смеетесь!

Кучера вполне точно представляет среднестатистических граждан РФ.

Он в актуальной народной повестке, в его голове полный набор известных аргументов, которые обычно можно услышать от обывателей. Он как зеркало.

Когнитивного диссонанса он не испытывает. Противоречий в аргументации не замечает.

Причинно-следственные связи не видит или игнорирует.

Над кем смеетесь?

Над средним россиянином смеетесь!

Если показать это интервью по Первому каналу и провести зрительское голосование, то победит Кучера.

И это уже не очень смешно.

Да, вот такой он зритель федеральных каналов, вот так выглядит обычный обыватель. И надо как-то с этим жить. Попытаться до них достучаться.

Если только это не сделает со временем сама жизнь. Что куда вероятнее.

Сколько ждать? Годы.

Иван Филиппов

похоже ли это на разговор с произвольным таксистом/дедом из гаражей/случайным попутчиком в поезде Москва-Самара? ну, конечно, похоже. но значимость этого разговора выше. Юра вытащил и показал стране образец homo putinus. был когда-то homo soveticus, его много обсуждали и изучали, а вот вам следующая эволюционная ступень (или, наоборот, предыдущая?)

Что такое человек эпохи путинизма? Пожалуйста: три часа подробного ответа на вопрос

человек очень ограниченных знаний обо всем, имеющий при этом обо всем мнение (единственно правильное). полная отсутствие рефлексии. развитая и прокачанная мышца обиды. абсолютное отсутствие какой-либо системы моральных координат. нет убеждений, нет принципов, всё ситуативно. болезненная фиксация на Америке и при этом совершенно искреннее удивление вопросу почему если он Америку ненавидит, то у его сына американский паспорт. ну как почему - потому что выгодно, а что, дурак бы только не воспользовался. при этом одновременно в этой же голове Америка загнивает, проклятые толерасты, враги, и так далее. но паспорт возьму, а кто бы не взял?

И вот эта наглядность очень ценна. что такое человек эпохи путинизма? ну вот, пожалуйста. три часа предельно подробного ответа на вопрос.

Илья Бер

Посмотрел немного свежего Дудя с Оскаром Кучерой. Зрелище тяжёлое, но поучительное.

Перед нами человек, у которого в голове не просто двоемыслие, а полный хаос. То есть его картина мира состоит из множества фрагментов информации, каких-то историй и случайных нарративов, которые постоянно входят в противоречие один с другим. Однако человек даже не пытался выстроить их в единую систему. Поэтому он искренне этого не понимает и этого не видит. Справедливости ради, у него на для этого, похоже, нет времени, но нельзя же не иметь мнения по любому вопросу. Не по-мужски это.

Вместо головы у него монитор компьютера, причём не своего, а своей жены (с его же слов), которая, как я понял, воспитывает четверых детей, но времени свободного у неё побольше, как ни странно. В частности вначале пандемии жена подсела на YouTube-канал некоей Кати из Италии, которая разгоняла ковидоотрицание, теории заговора про мировое правительство, злодейского Клауса Шваба, основателя Всемирного экономического форума, и т.д., и впитала в себя нарративы бесогона-Михалкова, которыми эта Катя в свою очередь вдохновлялась. [...]

Надо отдавать себе отчёт, что так воспринимают жизнь и мыслят десятки миллионов людей

Содержимое головы человека в итоге набрано совершенно случайным образом. Но надо отдавать себе отчёт, что так воспринимают жизнь и мыслят десятки миллионов людей. И если доступ к информации остаётся свободным, а её усреднённое качество таким же, какое оно сейчас, то я не вижу у человечества хороших перспектив. Образование за всем этим пока не поспевает совершенно.

Федор Крашенинников

Вот-вот.

Я постоянно говорю, что путинская пропаганда создает множество информационных пузырей. Какие-то ее жертвы сидят в одном, какие-то - на стыке нескольких.

Кучера - пример человека, у которого все пузыри пузырятся в пустой голове

Михаил Красулин

замечательная иллюстрация вывода Ханны Арендт о банальности зла

Как бы жалко не выглядел собеседник Дудя в новом выпуске, как бы он не был удобен для издёвок и сарказма, но, положа руку на сердце: ведь этот тип сумбурно выдает лишь то, что иные сторонники войны говорят чётко, уверенно, с напором. Содержательно - всё тоже самое, только без бодрости и разбойничьего куража.

И отдельное спасибо Дудю, что это всего лишь актёр Кучера: представьте, если бы абсолютно то же самое 1,5-2 часа выдавал влиятельнейший секретарь Совбеза Патрушев. А там в голове та же петрушка

Александр Гольдфарб

Интервью Дудя с Кучерой - замечательная иллюстрация вывода Ханны Арендт о банальности зла, сделанного в отношении нацистов. Вот сидит человек, не злобный, не слишком умный, не слишком разбирающийся в политике, не слишком осведомлённый, без претензий на глубину, повторяющий пропагандистские глупости. В общем, неинтересный человек. Но в контексте событий он -- полное исчадие ада. Молодец Дудь!

Валерий Печейкин

Кучера — потребитель, но не инженер. Если вы считаете себя умными людьми, то не должны делать выводы об истинности и ложности по интервью с потребителями продукции — в том числе идеологической. Вы можете делать выводы о том, насколько удобна такая продукция. Поэтому взгляните на интервью у Дудя как на 3-часовой отзыв на идеологию. Кучера говорит что-то вроде: она демисезонная, очень удобная, тянется во все стороны, легко стирается. Но как, кем и из чего она сшита, он не знает. Повторю, он не инженер, не швея и не выкройщик. Он это не делает, а носит.

С этой точки зрения он дал блестящее интервью. Если вы инопланетянин, который прилетел на землю и выбирает идеологию, то вы будете в восторге от Кучеры, а не от Дудя. Идеологию Дудя нужно носить, зная каждый шов и складку, а на каждую пуговку там установлен пароль, который важно не забыть. У Кучеры всё просто: берёшь и носишь. Понимать не обязательно.

И так любой из нас. Мы используем смартфон или идеологию, точно не понимая, как она работает. Может быть, внутри смартфона сидят маленькие фиксики и каждый раз, когда мы свайпим ленту в соцсети, они крутят там огромный рулон. Конечно, это не так, но мы точно не понимаем — как. Главное, что работает.

Дмитрий Травин

Кто он: циничный приспособленец, убежденный державник, тупой обыватель, или тайный сислиб?

«вДудь» с Оскаром Кучерой – лучшая программа, из тех, что мне довелось видеть. Дело в том, что я не смотрю программы, в которых заранее знаю содержание. А здесь все было неясно. Откуда у гостя такой «одобрямс»? Кто он: циничный приспособленец, убежденный державник, тупой обыватель, или тайный сислиб из шоу-бизнеса? Причем лично Кучера меня, естественно, не интересует. Но хорошо сделанное глубинное интервью позволяет гораздо лучше количественных опросов понять, что в голове у основной массы населения.

Если смотреть внимательно, то обнаруживаются домашние заготовки, рассчитанные на широкую публику. Произнося их, артист раскрепощается, речь льется гладко и даже целиком выдуманные истории звучат так, что в них поверят миллионы. Но вот вдруг интервьюер сбивает гостя, и сразу видно, как тот начинает искать аргументы. Можно выделить десятки тем в этой трехчасовой беседе, но все аргументы четко сводятся в две группы. Первая – они сами плохие (американцы, европейцы, украинцы), второй – я не за власть, а за наших ребят, которые гибнут. Из множества аргументов, предложенных за последний год нашим официозом, уцелели, пожалуй, лишь эти два. И каждый человек из многомиллионного российского «одобрямса» напирает именно на них, поскольку идеальных государств не существует, а гибнущих людей жалко. Кроме аргументов «одобрямс» защищается еще и фактами, которые, скорее всего, не соответствуют действительности, но используются как очевидные.

Переубедить «одобрямса», пользующегося такими «аргументами и фактами», невозможно. Но можно понять его истинную позицию, если внимательно следить за беседой три часа.

1. Убежденной державности нет вообще.

2. Есть стихийный конформизм, связанный со страхом перед властью.

3. Конформизм прикрывается рациональными аргументами.

4. Поскольку человек хочет сам себя уважать, то со временем начинает в эти аргументы верить.

Многие из нас могли бы сами провести такое глубинное интервью с соседом. Важно лишь удержаться от двух вещей:

1. От желания назвать собеседника быдлом или ватником.

2. От стремления «втюхать» ему собственные взгляды вместо того, чтобы внимательно слушать, анализировать и задавать умные вопросы.

Иннокентий Буковский

предстоят сотни и тысячи таких разговоров

Кстати, интервью Дудя с Оскаром Кучерой не про ватников, не про зомбированных пропагандой, не про тупую русню.

Интервью с Оскаром Кучерой про то, что всем нам все равно придется поговорить.

Придумать, как и на чем всем гражданам России сойтись после всего этого многолетнего кошмара.

И да, предстоят сотни и тысячи таких разговоров.

И надо будет разговаривать, убеждать, разъяснять.

Ну а если не получится и не случится, значит, [конец].

И ничем тут не помочь.

Актер прокомментировал реакции на его интервью в своем неповторимом стиле.

Анатолий Несмиян

Оскар Кучера, комментируя комментаторов после своего интервью Дудю, сказал, что лучше быть дураком, чем подлецом.

Выбор, прямо скажем, так себе.

Нужно отдать должное знаменитому интервьюеру: он снова не прогадал в выборе собеседника, констатируют некоторые комментаторы.

Сергей Медведев

Дудю снова респект, такая наваристая антропология, даже энтомология

Евгений Кацович

хороший инфоповод - это когда даже те кто не курсе о чем он, начинают писать, что хватит об этом инфоповоде писать

Олег Пшеничный

6,5 млн просмотров за день. Кроме шуток, в следующий раз возьмет интервью у кактуса, и будет 10. Дудь — монстр.

Александр Плющев

А Оскара Кучеру в пятницу объявят иностранным агентом?