"Человек любви в эпоху ненависти". Соцсети к юбилею Аллы Пугачёвой

В соцсетях массово отмечают 75-летний юбилей Аллы Пугачёвой, проигнорированный на этот раз российским телевидением.

Арина Бородина:

Это первый случай в истории, когда на юбилей Аллы Пугачёвой в эфире главных федеральных телеканалов не будет показано её концертов и выступлений. Никаких юбилейных программ. И это при том, что Алла Пугачёва - десятилетия (!) главная певица страны, Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии России, у неё орден «За заслуги перед Отечеством» II степени… Представить в былые времена, ещё несколько лет назад, такое было бы невозможно. Но закончилось «невозможно». Теперь всё возможно🤦‍♀️

Пугачёву не поздравят официальные лица, она в чёрных списках за антивоенную позицию, за то, что жена иноагента Максима Галкина, пытаются и её туда записать… Хорошо, если хотя бы сегодня в эфире обойдётся без телепасквилей. Нынешнее НТВ Аллу Пугачёву оскорбляло многократно

Алексей Беляков:

«День рождения Аллы Борисовны Пугачевой давно следовало бы объявить государственным праздником» – так начинался дифирамб в одном из самых влиятельных инфоагентств пять лет назад.

Она тогда отмечала 70-летие.

В Кремлевском дворце был ее огромный концерт. На Первом канале – шоу, где все звезды распевали ее хиты – от Билана до Лепса. Вел шоу Максим Галкин – вы удивитесь, но концерт до сих пор висит на сайте канала.

Газета «Комсомольская правда» узнала тогда подробности закрытого юбилейного банкета. Туда явились с поздравлениями Дмитрий Медведев и Валентина Матвиенко.

Пять лет назад.

Народная артистка СССР, обладательница трех орденов «За заслуги перед отечеством», самая популярная женщина страны.

Всего пять лет назад.

Теперь «Комсомольская правда» выносит заголовок: «Брошенная и забытая всеми…»

И это еще выглядит даже интеллигентно. Что несут остальные – лучше не видеть, не слышать. Свинорылые холуи пишут доносы.

Всего пять лет миновало.

Что случилось? А ничего. Пугачева не изменилась, она рыжая оторва, послевоенная девочка с Крестьянской заставы, простая, упрямая, мудрая – какой всегда и была, за что ее дико любили.

Изменилась страна.

Но здесь тот случай, когда градус общей нормальности стоит измерять по одному человеку. Одной женщине, которая... да все понятно давно, хватит болтать, с юбилеем.

Андрей Никулин:

Получается, в 70 лет в самый раз и пик интереса, а в 75 - гаснут свечи и внимание публики?

Какие же они смешные и жалкие...

Причем, даже последний хомяк понимает, что если бы певица решила произнести "правильные" слова и присягнула бы престолу - сегодня телепрограммы были бы такого же содержания.

А те же субъекты, которые ее сегодня охаивают - растекались бы в комплиментах...

Пропагандисты, действительно, соревнуются в охаивании Пугачёвой

Сергей Марков:

Алла Пугачёва, 75 лет. В её публичной жизни чётко 3 периода.

1. Расцвет СССР - её расцвет как певицы, она кумир миллионов. 20 лет

2. Постсоветское время - она лидер и гуру главной тусовки поп музыки в России. Получает большие деньги.

3. Сейчас - она выбрала родиной то место, где у неё лежат её деньги. Предала своих слушателей и предала свои песни. Ну в 75 лет может и имеет право, она уже не живёт. Она доживает.

Кто то и в 85 ярко живёт, а она в 73 выбрала просто деньги ценой предательства. Но в 73 жизнь наверное трудная. Когда вам будет 75 лет - тогда и будете судить 75 летних.

Лучше всего оставить её в покое. Она не достойна больше ваших чувств. Никаких. Она недостойна даже вашего гнева или обиды.

А прекрасные песни Аллы Пугачёвой нужно просто отделить от аморальной старухи Аллы Галкиной.

Андрей Рудалёв:

У одного давнего литзнакомца прочел сегодня: «свободный человек и неизлечимые рабы». Это по поводу 75-ти Пугачевой.

Хорошо, конечно, что теперь мы все узнали об этом «свободном человеке» и об их свободе.

Знали то давно, просто они перестали скрываться и шифроваться.

Мало того, сами себя отменили для отечественной культуры. При том, что Пугачева была символом постсоветской культурной власти.

В книге Эдуарда Лимонова «Анатомия героя» есть напутствия авторам газеты «Лимонка»: «Из официальных газет ничего не почерпнешь, там все о президенте, Черномырдине, Чубайсе, Алле Пугачевой. А нам надо дать читателю реальный облик России».

Пугачева – символизировала бесконечный культурный маскарад в перьях и блестках. Чубайс – экономический. Оба они после начала СВО бросили страну. В этом не было ничего сверхъестественного, уже тогда в девяностые они являли собой вовсе не «реальный облик России». А какую-то подменную, изнаночную реальность. Горячечное видение.

Да, и хорошо, что сейчас мы узнали все и о нашем «рабстве», то есть о нашей принадлежности, слитности и нераздельности со страной.

Андрей Новиков-Ланской:

Опасно связываться со всенародной любовью. Слишком быстро она оборачивается всенародным презрением. Певица не была достойна всеобщего обожания, но и такой всеобщей ненависти она явно не заслужила.

Антон Красовский:

Мы удивляемся, переживаем, осуждаем, корим. Её. Но я сделал первый шаг под «Арлекино». И я научился выговаривать «р» под «Миллион алых роз». Я узнал о Мандельштаме, благодаря ей. Я помню Чернобыль с ней.

Мне больно, что она не со мной.

Но я все равно буду с ней.

Дмитрий Петровский:

А я вот ходить учился под итальянскую эстраду. Говорить — под "Алису" и Цоя. В первый класс я шёл под Art of Noise. В лагере я услышал "Нирвану" и "Гражданскую оборону". В ларьке у метро покупал Einstürzende Neubauten, Kraftwerk и Portishead. В Берлине от руки переписывал партитуру "Вознесения" Мессиана. Всё, кроме итальянской эстрады, осталось дорогим и знаковым, без всего этого моя жизнь не представима.

Алла Пугачёва всё это время была той, кем она была — хриплой пергидрольной тёткой, склочной и злопамятной, от которой почему-то зависело буквально всё, что происходило на эстраде, и благодаря которой наша эстрада была точно такой же хриплой, пергидрольной и хабалистой. Я помню каки-то её песни, но без них во мне не изменилось бы ничто. Ну, может, в списке музыкантов, сформировавших меня, было бы больше русских имен, потому что у нас был бы свой Portishead, а не "Любаша" и свой Art of Noise вместо Игоря Крутого. Я пишу о себе, потому что знаю — так думают и чувствуют очень многие, родившиеся одновременно со мной, на излёте СССР. Для молодых, родившихся в России, Пугачёва значит ещё меньше.

В её день рождения я желаю ей наконец-то обрести покой, волю и родину. Пусть живёт в стране с пальмами и пореже спускается в бомбоубежище, пусть Максимка веселит её, пусть верные поклонники приходят в кабаки. Живите счастливо, Алла Борисовна. Без нас.

Дмитрий Колезев:

Я не совсем из того поколения, чтобы быть ее поклонником, но у меня тут подход такой, как завещала группа "Каста": "Спасибо всем, кто не стал гадом в годы неправды" (с). Многие ее коллеги по цеху зиганули, решив, что под боком у родного государства всегда как-то теплее и сытнее. Даже если родное государство ведет преступную войну и преследует собственных граждан по политическим причинам (а может — не "даже", а "особенно"). А Алла Пугачева решила по-другому. В материальном плане многое наверняка потеряла, но осталась приличным человеком — и настоящей народной артисткой. Ее юбилей ее для пропаганды и власти — вещь неудобная, хочется его замолчать, а ее саму предать забвению. Так что назло им давайте поднимем сегодня бокал за Аллу Борисовну и послушаем ее песни.

Михаил Ходорковский:

Сложно быть моральным авторитетом там, где подзабыли, что такое мораль. Но Алла Борисовна даже в это сложное время остается моральным камертоном и примером того, как сохранять собственное достоинство!

Лев Шлосберг:

Юбилей Аллы Борисовны Пугачёвой мог быть событием только историческим и культурным, но стал политическим, историческим и культурным. Пугачёва свободна, независима, неподцензурна. Алла Пугачёва стала символом морального сопротивления, не предпринимая к этому никаких особенных усилий, кроме одного: она осталась собой. Осталась человеком любви в эпоху ненависти и человеком мира в эпоху войн.

Пугачёва доказала, что свобода является высшим достижением человеческого достоинства. Достоинство – ключевое слово в понимании Пугачёвой. Все события её жизни определены ею самой, даже когда эти события были ответами на вызовы судьбы. В каждом своём высказывании она – личность, человек, автор. Живая. Человечная. Настоящая.

Неудивительно, что Пугачёва вызвала поток ненависти со стороны моральных варваров. Их намерение отомстить ей за сохранение личного достоинства, свободы, любви, верности и чести понятно, потому что эти высшие проявления личности являются антиподами варварства. Варвары бессильны. Они могут делать что угодно, но изменить что-либо в личности Пугачёвой они не смогут. Как не смогут изменить её место в истории и культуре.

Пугачёва сегодня в изгнании. Вместе со своей семьёй, рядом с близкими людьми. Но она остаётся неотъемлемой частью подлинной России – свободной, любящей, творческой, страдающей, человечной, смелой, мирной. Эта Россия жива в нас благодаря в том числе тому, что Алла Пугачёва не изменила себе и стране, своим чутким слушателям, выстраданному будущему российского общества.

Дмитрий Быков:

Я общался с Аллой Борисовной. И надо сказать, более обаятельного человека я в жизни не видел. Ну разве что Мария Васильевна Розанова.

Так вот, я спросил как-то в минуту откровения Аллу Пугачеву: «Было же полно талантливых людей на советской эстраде в это время, почему именно вы стали номером один?»

И она ответила, на мой взгляд, гениально: «Я не могу сказать, что я стала номером один. Но вообще-то по мне всегда было видно, что мне все это не очень-то и нужно. Я без этого могу. Я люблю славу, мне приятны поклонники, хорошо, что на меня толпы ломятся - это приятно. Но если этого не будет - переживу, я не очень огорчусь.

Меня занимаю другие вещи. Вот если я спела и выложилась не на полную катушку - это может меня огорчать до следующего концерта»

Поэтому у Аллы Пугачевой можно отнять все, что угодно, кроме имени. А имя Аллы Пугачевой перевесит многие имена.

Знаете, это особый талант. Она живет не для светской хроники. Она живет. И эта страсть жизни в ней существует.

Татьяна Лазарева:

Наверное ее эта честность и умение слушать себя и следовать за своим внутренним зовом - это и сделало ее звездой, за это ее обожают, преклоняются и полностью доверяют ей, за это же и ненавидят, шипят вслед, не в силах приблизиться. Величина ее и масштаб были заметны всегда. Талант и сила. В чем ее сила? В слабости? В открытости миру? В честности перед собой?

Хочу в 75 быть как она - с прямой спиной, усмешкой и слезами.

Хочу, чтобы она продолжала петь.

Хочу, чтобы она уже начала давать большие интервью. И чтобы писала про себя книгу!

И хочу, чтобы она прожила до глубокой старости.

А мы будем ее любить и поздравлять каждый божий день.

Потому что она богиня

Анатолий Несмиян:

Пугачёва, хотя и не высказывалась о происходящем, теперь считается нелояльной, а потому событие просто проигнорируют, хотя, конечно, этот человек - символ, знак и легенда. Вне зависимости от отношения к ней, ее творчеству и ее жизни. Как шутили в свое время: Брежнев - мелкий политический деятель времён Пугачёвой. Ну, а если понимать, что Брежнев - это просто титан по сравнению с нынешней шушерой, то уровень юбиляра выглядит просто ой.

Игорь Иртеньев:

Алле Пугачевой 75 лет. Она явление уникальное на нашей эстраде. Изначально выбивавшаяся из общего ряда, она сломала в свое время все существующие шаблоны, и строила свою карьеру поп-звезды по фирменным лекалам, а не по убогому совковому трафарету. То есть со всеми скандалами, многочисленными замужествами, реальными и приписываемыми ей романами. «Арлекин», с которым она победила в 72-м году на «Золотом Орфее» буквально взорвал мозги, как чинной публике, так и серопиджачному теленачальству. Пугачева – безусловно явление массовой культуры с органически присущим последней китчем. Но розовый кадиллак Элвиса Пресли мне лично стократ милей комсомольской выправки Лещенко, понятное дело, не Петра. Еще мой большой и отдельный респект АБ за то, что она, в отличие от многих своих коллег, не замарала себя исполнением патриотической обязаловки. И так спеть тихую лирику, как сделала она в «Иронии судьбы», где я каждый раз не могу поверить, что это та самая ослепительная рыжая лахудра, или в Короле-олене способен мало кто.

Екатерина Барабаш:

Будучи частью системы, Пугачева сделала первый шаг к ее слому – она постепенно, шаг за шагом, рушила сакральность советской жизни, сносила перегородки, отделяющие официоз от обычной жизни. Она десакрализировала официоз, а значит – заодно и власть, так как одно без другого не живет. Пугачева с самого начала была клоуном, шутом, о чем и оповестила в мир в «Арлекине» - «я шут, я арлекин, я просто смех», - а шутам всегда позволено чуть больше, чем другим.

Власть полюбила ее мгновенно. Пугачева для власти была примерно тем же, чем вскоре станет ЛДПР – клоуном, необходимой разрешенной видимостью свободы. До поры до времени. До той поры и до того времени, пока эта милая и даже необходимая вульгарность не начала постепенно мимикрировать. Рыжая непокорная девица превратилась в матрону-примадонну, распорядительницу шоу-бизнеса огромной страны, не избалованной образцами вкуса со стороны этого самого шоу-бизнеса. Клоунского в ней осталась память о начале пути да время от времени – продуманный эпатаж, не переходящий рамки разумного, вроде неожиданных замужеств. Все то же чутье подсказало примадонне (кстати, этим званием она наградила себя сама), что ее слава останется в СССР – новая Россия требовала новых имен, новых стилей. Пугачева поняла, что уходить со сцены не надо – можно и выступать иногда, пользуясь было славой и непреходящей популярностью, но главным своим делом она избрала опеку (назовем это таким нежным словом) над всей новой российской эстрадой. На ее «Новогодние огоньки» и впоследствии – «Рождественские встречи» стремилась попасть вся шоу-братия. Примадонна придирчиво отбирала кандидатов и давала путевку в жизнь тому, кому считала нужным. Или не давала. Те, кто в 90-е – нулевые имел отношение к российскому шоу-бизнесу, рассказывали, что без благословения Пугачевой пробиться в авангард шоу-бизнеса было невозможно. Оказаться в немилости у примадонны было равносильно смертной казни. Кажется, чуть ли не единственной Жанне Агузаровой в свое время удалось остаться на плаву после яростных взаимных недовольств с Аллой Борисовной.

У Пугачевой хватало ума не вляпываться в политику. Впрочем, ей при ее популярности это и не было надо – политика сама время от времени вляпывалась в Пугачеву. То ей встретится на пути предвыборная кампания Ельцина, то чем-то заманит Михаил Прохоров. Охотно получала награды из рук правителей, в том числе и от Путина – Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени уже после аннексии Крыма. Но по-настоящему в первый раз Алла Борисовна всерьез припала к политике только сейчас.

Марина Птушкина:

Она - эпоха. Количество хитов, спетых Пугачевой, приближается к сотне.

Её артистизм уникален. Песни не только пела, но и проигрывала.

В " Иронии судьбы" её тихий интимный голос было не узнать.

В роковую минуту истории оказалась настоящим гражданином своей родной страны. Она не оратор и не политик, чтобы разразиться программной речью. Но позицию свою высказала.

И уехала. Пусто без неё. Скучно.

Станислав Староверов:

Сказали бы мне 30 - 20 - 10 лет назад, что я буду искренне праздновать день рождения Аллы Пугачёвой, послал бы в (не)далёкое эротическое путешествие. То ли дело смелые и независимые наутилусы, чайфы и смысловые глюки. А вот надо же, АБ всех победила. Она и раньше все побеждала, иногда талантом и харизмой, иногда давлением и интригами, иногда изящно, иногда грубо, иногда вкусно, иногда пошло - как любая живая женщина.

Анекдот про мелких политических деятелей эпохи Аллы Пугачёвой неожиданно стал реальностью.

Жить в России интересно

Кристина Астафурова:

По случаю 75-летия Аллы Пугачёвой думаю, каково ей сегодня — озвучившей своим голосом целую страну жить в новом статусе отверженной этой страной. Детство и моей матери, и моё, получается, прошло под этот голос. С возрастом я стала любить совершенно другие неочевидные её песни вроде «Приезжай хоть на денёк». Это же, должно быть, драма. Просто личностная, а не общественная. А она внешне как камень. О чём она думает сегодня. Есть ли у неё депрессия.

Вадим Шумилин:

Алле Пугачевой — 75.

Добрых лет тридцать из них как минимум Алла Борисовна была любима народом (тем, что впоследствии оказался глубинным) и ненавидима интеллигенцией (той, что выполняет роль интеллектуальной элиты). Слушать Пугачеву (по крайней мере ту, что с восьмидесятых) считалось неприличным. Ее полагалось либо презрительно не замечать, либо ругать. За пошлость, за безголосье, за то, что заполнила сначала позднесоветскую, затем российскую эстраду выводком еще более пошлых и безголосых миньонов, давя в зародыше новое, прогрессивное и талантливое. За то, что (якобы?) скупила или запугала всю прессу.

Этот раскол длился так долго, что казался вечным. Пока не кончился. Аллу Борисовну стали попросту дружно забывать. И глубинный народ, и верхние интели.

Теперь уже казалось, что неизбежно забвение. Что пресловутая эпоха Пугачевой позади, закрыта и сдана в архив. И опять казалось напрасно.

На выручку примадонне, как часто бывало и в прошлом, пришла родная власть. Как и в прошлом, главным образом, в лице своих подпевал, подручных и подлиз. Которые устроили неслыханное и невиданное с семидесятых — публичную травлю Пугачевой.

Забвение отменено. Раскол вернулся. Только роли поменялись. Теперь против Аллы Борисовны простой народ, за нее — мозг, совесть и прочие атрибуты нации. Теперь настоящему интеллигенту положено говорить о Пугачевой с придыханием. Восхищаться гражданским мужеством, женской верностью. Ну и для полноты картины — творческими достижениями. Включая воспитание и продвижение на сцену плеяды талантов. Хотя в общем и целом Пугачеву теперь положено любить не за песни, а за посты.

Но это — детали. Главное — Алла Борисовна снова на коне, снова востребована, признана, заметна, снова в окружении восторженных поклонников.

Наверное, как ни крути, а Пугачева — великая женщина. Даже когда не поет. Или напротив — особенно тогда.

Олег Кашин:

Такой очевидный сбой судьбы и при всей уникальности — типичная история для любого русского, когда самой недостижимой роскошью оказываются несколько спокойных и понятных десятилетий подряд, чтобы от детства до смерти просто прожить без потрясений, линейно, не рискуя быть погребенным под руинами при очередном сломе. В этом-то у нас все равны — и небожительница Пугачева, и айтишник-релокант, и мобилизованный; нет такой судьбы, которая не ломалась бы под воздействием политического контекста, когда очередная новостная сводка делит жизнь на до и после. Приятно думать, что у Пугачевой — той, великой, которая пела и которая в советские еще годы увела из тоталитаризма человеческую индивидуальность, стала голосом нового общества, которое уже не хотело строить коммунизм, — приятно думать, что у нее какая-то особенная несовместимость с путинщиной, но нет ведь, ничего такого на самом деле. Будь Галкин чуть осторожнее, а Кремль чуть терпимее, так бы все и осталось — сидит, молчит или даже записывает новые необязательные песни, никому не мешает, ну хотя бы как Познер. Впервые в своей жизни Алла Пугачева — случайный человек, жертва внешних обстоятельств, несубъектная фигура, и это настолько странно, что и ниспровергающие, и возвеличивающие, какими бы разными ни были их слова, едины теперь в отрицании — у одних она коварный враг, получивший по заслугам, у других — практически духовный вождь. И то, и другое к реальности отношения, понятно, не имеет.