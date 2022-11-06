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19 человек погибли при крушении пассажирского лайнера в Танзании

Место падения лайнера авиакомпании Tanzania Business Insight

Минимум девятнадцать человек погибли при крушении пассажирского самолёта в Танзании.

Как сообщает издание Tanzania Business Insight, лайнер местной авиакомпании Precision Air, совершавший рейс из столицы страны Дар-эс-Салама в город Букобу, упал в озеро Виктория. Причины катастрофы пока не установлены. По предварительным данным, экипаж мог не справиться с управлением из-за плохих погодных условий.

Известно, что на борту самолёта находились 53 человека, включая четырёх членов экипажа. В данный момент власти Танзании проводят поисково-спасательную операцию. Сообщается о 26 выживших пассажирах.

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