"Человек с ментальным расстройством". Бывший губернатор слышит голоса

Бывший губернатор Белгородской области Евгений Савченко, занимавший этот пост 26 лет (до сентября 2020 года), выпустил книгу "Потрясение...". В ней он не только сообщает читателям, что Солнце состоит из воды, а Земля уязвима для космических демонов, но и рассуждает о вине США в конфликте между Россией и Украиной.

"Лунные обитатели – спасители Моей планеты. Луну создал не Я, а Мозг Мировой в целях уберечь разумную планету от злодейств в Космосе. Я заселил её необходимыми сущностями. Потому на Луну и не следует людям летать, что они нарушат покой своих спасителей. Если это случится, люди погибнут, ибо Земля уязвима для космических демонов и Чёрного огня" – это цитата из книги "Потрясение..." бывшего губернатора Белгородской области Евгения Савченко, который занимал эту должность более 26 лет.

Автор начал свое произведение так: "Мне минуло 70 лет. Более чем четвертьвековое губернаторское служение завершилось. Появилась потребность поделиться с другими людьми мыслями, переживаниями, воспоминаниями о событиях и фактах, оставивших глубокий след в памяти. Однако не ждите от меня традиционного в таких случаях описания жизненного пути. Несмотря на то, что он был долгим и пришёлся на очень непростые времена, тем не менее будет интересен немногим. А кто считает иначе – посмотрите на Белгородскую область, её города и сёла, пообщайтесь с жителями; всё увиденное и услышанное – как хорошее, так и плохое, – это и есть мои "мемуары".

Дальше Савченко рассказал о своей встрече в начале 2013 года с женщиной по имени Любовь, которая, как утверждает экс-губернатор, живет на Земле в девятом воплощении, а в первом – была матерью Иоанна Предтечи. Любовь обладает способностью общаться с духами умерших людей и переписывается с Моностоном, творцом монад, что бы это ни значило. "Андрей Тарковский передал через Любовь сценарий фильма о Сергии Радонежском и назвал его "Солнцестояние". Марина Цветаева – сборник стихов "Крест молчания". Микеланджело Буонарроти – сборник стихов и прозы "Прозрение". И наконец, Уолт Уитмен, автор знаменитых "Листьев травы", продиктовал новый сборник стихов, только уже под другим, "небесным" названием – "Корни травы". И это первые в истории человечества литературные произведения, созданные авторами, чьи души пребывают в Вечности. Разве это не чудо? И всё это благодаря уникальным возможностям Любови непосредственно, без всяких переводчиков, слышать и записывать голоса душ, находящихся в инобытии", – так пишет высокопоставленный и влиятельный чиновник.

Также он предлагает включить в собрание сочинений Чехова новые рассказы писателя, переданные Савченко через Любовь. Чиновник уверен, что "никто не скажет, что это не Чехов". В книге есть ответы на вопросы из разных областей знаний: физики, химии, искусствоведения, политологии, медицины, педагогики, здорового образа жизни. "То, что представляет собою Солнце, – это одна из формаций воды, и мощность её излучения способна поддерживаться на протяжении миллиардов лет", – пишет Савченко в главе "Загадочные явления".

Глава №13 называется "Украина", в которой речь идет о событиях 2013–2014 годов. "Мне трудно понять, как Америке удалось подняться до таких вершин власти в мире и отчего все признали её утверждение на этом месте. Кровь многих народов на её совести – и, возможно, это считается признаком лидера в царстве сатаны. России нельзя дать поработить себя этой чёрной воле – любой ценой, даже самой высокой. Америка действует руками Украины, воюющей с непокорной частью своего народа, чтобы показать, что она творит то, что хочет, что ей выгодно. И для того, чтобы погрузить Россию в состояние непрекращающейся тревоги за свою безопасность. Но этого мало. Америке нужно поставить свои войска на границу с Россией. Постоянная опасность со стороны этих войск, экономическая нестабильность, связанная с неким пересмотром взаимоотношений со странами Запада, должны ослабить Россию, по мнению властей Америки" – такие слова Любови, называемой в книге "боговидицей", переданные ей творцом монад, приводит Савченко в своих мемуарах.

Бывший координатор штаба Навального в Белгороде, в настоящий момент политический эмигрант Максим Климов тоже прочитал нетрадиционное "описание жизненного пути" государственного деятеля Евгения Савченко и поделился с Радио Свобода своими впечатлениями.

– Авторство книги "Потрясение..." "Коммерсанту" подтвердили в издательстве. Вам все-таки сложно поверить, что такие вещи пишет человек, от решений которого зависело больше полутора миллионов жителей Белгородской области?

– Есть много свидетельств, что книгу написал экс-губернатор. Например, ее публично критиковал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Они с Савченко долгое время были не разлей вода и все время фотографировались вместе. Савченко написал не сценарий фантастического фильма, этот опус распространяется под видом правды. Конечно, я нахожу очень странным, что человек, который слышит голоса, может влиять на распределение бюджета и занимать высокую должность. Хочется спросить: кто нами руководил столько лет?!

Я нахожу очень странным, что человек, который слышит голоса, может влиять на распределение бюджета



– Вы, когда готовили ролик о книге экс-губернатора, не пытались показать ее текст психиатру?

– Я показал книгу дипломированному физику. В частности то, что Савченко пишет о воде. Физик ответил, что даже комментировать этот бред не будет.

– Я знаю, что в Белгороде в 2010 году были приняты меры по обеспечению "духовной безопасности". Школьным учителям рассказывали о вреде всех религий, кроме православия. Научные работники говорили тогда, что им рекомендуют темы диссертации утверждать в епархии. В области запретили рок-концерты, День святого Валентина и Хэллоуин, а также рекламу услуг гадалок. Как такая трансформация могла произойти с руководителем одного из самых православных регионов России?

– В Белгороде было много всяких приколов. Например, нам на уроках в обычной школе рассказывали, как правильно креститься. Мы это списывали на то, что руководство следует православной традиции и строит святое Белогорье. Но мы не были готовы, что бога зовут Моностон и что, согласно версии Савченко, треугольники бермудские постоянно забирают людей. Видимо, Савченко разочаровался в официальном толковании Библии и влился в ответвление. Если честно, у меня слов цензурных нет, чтобы это объяснить. Движение мыслей 70-летнего дедушки, который столько лет был у власти, мне недоступно. Слухи о том, что Евгений Степанович имеет отношение к церкви Сайентологии, ходили давно. В Белгород приезжали медиумы, некий духовный наставник по фамилии Брацо. Савченко какую-то глупость во время публичных выступлений ляпал, но такого, что огонь это вода и прочей чуши, он не говорил никогда. В общем, долгое время человек с ментальным расстройством не палился в публичном поле. Когда чиновник десятилетиями удерживает власть, не важно, как именно он сходит с ума. Один безумец верит в то, что он разговаривает с богом, а другой – в нацистов в Украине. Страшно, что обладание властью позволяет этим безумцам воплощать свои идеи, неся горе и разрушение миллионам невинных людей.

Когда чиновник десятилетиями удерживает власть, не важно, как именно он сходит с ума

– Как вы в недавнем прошлом житель Белгородской области после откровения Евгения Савченко оцениваете его работу в должности губернатора?

– Я думаю, что Савченко занимался распределением денег, находясь под влиянием непонятных людей, неких Люб, Николаев и Александров, о которых он пишет в книге.

В Белгороде были уничтожены или сокращены поликлиники. Вместо этого в каждом селе создали офис семейного врача. У меня возникает вопрос: Савченко это придумал, слушая Любовь? Или Савченко думал, что, посадив в каждой деревне врача без квалификации и дорогостоящего оборудования, он поможет здравоохранению региона?

– В Белгороде сохранились запреты на выступления рок-музыкантов?

– У нас были запреты на выступления артистов, которые, по мнению руководства области, не соответствуют морально-этическим требованиям руководства области. Вроде Noize MC, группы "Пошлая Молли" и группы "Порнофильмы". Музыканты коллектива "Порнофильмы" все-таки умудрились выступить под другим названием, я был на их концерте. Видимо, руководство области смотрит на название, а не на музыку и тексты песен.

– Почему вы решили уехать из России?

– Я понял, что после возбуждения уголовного дела на Алексея Навального мне опасно оставаться в России. В России сейчас находиться порядочному человеку сложно. Сейчас там сажают поголовно за антивоенную позицию.

– Вы получили статус беженца? Почему для эмиграции выбрали Ниццу?

– Да, меня признали политическим беженцем. В Ницце живут мои знакомые, они меня поддержали и помогли, но я надеюсь сменить регион. Мне не нравится Ницца, потому что тут много людей, обслуживающих русских олигархов.

– Вы собираетесь делать проект, посвященной политике в России, как многие ваши бывшие коллеги?

– У меня давно опускались руки, но после того, как руководитель области оказался таким… здравствуйте… У меня нет цели бороться с коррупцией: это никого в России не цепляет. Сейчас я хочу заниматься образованием: чтобы люди отличали научные знания от бреда. Людей надо обучать, чтобы тех, кто верил, что на обратной стороне Луны живут духи, защищающие Землю от зла, стало меньше. У меня есть опасения, что у ребенка, который прочитает книгу Савченко прежде, чем книгу физика Стивена Хокинга, сформируется ложная картина мира. Так что я на своем канале буду рассказывать общие базовые вещи из сферы обществознания, школьную программу буду повторять, объяснять, что такое демократия, как она устроена, почему ее надо развивать. Развивать ее надо, чтобы ни один человек с ментальным заболеванием не оказался у власти.

Сейчас я хочу заниматься образованием: чтобы люди отличали научные знания от бреда

– Почему вы разочаровались в антикоррупционной деятельности?

– Все уже привыкли к коррупции. Мой рассказ об очередном хищении на вызовет значимой реакции общества. Я мало верю, что в России, как во Франции, чиновника снимут в должности после массовых протестов возмущенных налогоплательщиков.

– Может быть, русских людей земные ценности совсем не интересуют? Может, бывший губернатор Евгений Савченко прав: "Мы – русские, с нами Моностон"?

– Савченко лукавит, он очень богатый человек, как и его друзья. Если говорить о людях: пессимисты ответят, что народ не тот, оптимисты – что повод не тот. Хотя антикоррупционные расследований Навального всколыхнули весь мир. Может быть, россияне не понимают, что деньги в бюджете это их деньги? Может быть, если каждый житель России будет самостоятельно платить налоги, то он начнет требовать, чтобы их тратили на важные цели?

– Вы разочарованы в людях, для которых работали, подвергали себя риску?

– Я понимаю, как сейчас живут люди в России. Разочаровываться в них, как разочаровываться в заключенных, находящихся в колонии строгого режима. Они не могут изменить власть. Я разочарован теми, кто рад быть обманутыми и верит в бред.

– Как вы себя чувствуете во Франции после начала войны с Украиной? Сталкиваетесь с проявлениями ксенофобии со стороны французов?

– У меня все хорошо, я живу на накопления и отлично себя чувствую. Здесь я не беженец с Белгорода, а месье Климов. Только за Россию обидно: если вдруг к власти придет Навальный, то ему придется лет 30 работать без выходных, чтобы приблизить Россию к уровню Франции. Россияне не заслуживают той жизни, которой они вынуждены вести в России. От этого мне грустно и больно. Мое окружение знает, что я не был сторонником захвата Крыма и любых военных интервенций, поэтому я никаким во Франции преследованиям как русский не подвергаюсь.

– Вы, как я поняла из вашего ролика на канале "Аполитичность губит", думаете, что Владимир Путин и Евгений Савченко похожи?

– Путин из того же разряда, что и Евгений Степанович наш. Путин долго убеждал себя, что Украина это не государство, мол, выбирает каких-то странных руководителей и непонятную Путину демократию. Половину русских людей он зомбировал, а другую – отправил на смерть. Мы смеемся над книгой Савченко, делаем мемчики, но в душе грустим, потому что часть людей поверит в этот бред. Они же верят в нацистов в Украине и прочие мифы пропаганды, повторяют тезисы за телеком, почему бы им не поверить, что раковые опухоли растут от низких вибраций, как написано в книге Савченко, – считает Максим Климов.