Неизвестный поджег себя возле суда, где судят Дональда Трампа

В Нью-Йорке перед зданием суда, где продолжается процесс по делу экс-президента США Дональда Трампа, днём в пятницу неизвестный совершил попытку самосожжения. По свидетельствам очевидцев, молодой мужчина разбросал разноцветные листовки, а потом облил себя горючей жидкостью и поджёг. Полиция потушила пламя с помощью огнетушителей, пострадавшего с обширными ожогами доставили в ближайшую больницу. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое.
Пока полиция не сообщила, каковы были мотивы этого поступка. Би-би-си со ссылкой на свидетелей сообщает, что он следил за судебным процессом Трампа: все дни его видели в зале суда.
Сам Дональд Трамп после известий об инциденте покинул суд.
- Суд над бывшим президентом и нынешним кандидатом в президенты США Дональдом Трампом начался 16 апреля. Трампа обвиняют в том, что н пытался скрыть факт выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов в преддверии президентских выборов 2016 года, на которых он одержал победу. Деньги он платил за то, чтобы Дэниелс молчала об их интимной связи.
- Прокуратура штата Нью-Йорк утверждает, что этот поступок можно рассматривать как подлог или фальсификацию Трампом финансовых документов. Трамп отрицает любые юридические правонарушения, а также отрицает, что у него был роман с Дэниелс.
- У здания суда ежедневно собираются как противники, так и сторонники Трампа.
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