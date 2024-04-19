Неизвестный поджег себя возле суда, где судят Дональда Трампа

В Нью-Йорке перед зданием суда, где продолжается процесс по делу экс-президента США Дональда Трампа, днём в пятницу неизвестный совершил попытку самосожжения. По свидетельствам очевидцев, молодой мужчина разбросал разноцветные листовки, а потом облил себя горючей жидкостью и поджёг. Полиция потушила пламя с помощью огнетушителей, пострадавшего с обширными ожогами доставили в ближайшую больницу. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое.

Пока полиция не сообщила, каковы были мотивы этого поступка. Би-би-си со ссылкой на свидетелей сообщает, что он следил за судебным процессом Трампа: все дни его видели в зале суда.

Сам Дональд Трамп после известий об инциденте покинул суд.