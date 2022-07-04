6 человек стали жертвами стрельбы под Чикаго в День независимости

Не менее 6 человек погибли, более 30 ранены в пригороде Чикаго в результате стрельбы, которую открыл неизвестный по участникам шествия в честь Дня независимости США.

Стрельба произошла в городе Хайленд-Парк. Этот пригород Чикаго считается благополучным районом. Стрельба, по всей видимости, велась с крыши одного из зданий. На видео попали кадры того, как сотни участников парада бегут, пытаясь укрыться от выстрелов в безопасном месте.

Сообщается, что стрелявший - молодой человек 18-20 лет, его ищут. Его мотивы пока не известны. По последним данным, госпитализированы более 20 пострадавших.



В Ювалде, штат Техас, 24 мая было совершено нападение на школу, жертвами которого стали 19 учеников и 2 учителей. После этого нападения и ещё ряда кровавых инцидентов с использованием огнестрельного оружия Конгресс впервые за долгое время несколько ужесточил оружейное законодательство.