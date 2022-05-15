10 человек убиты в Буффало. Очевидно, на почве расовой ненависти

Вооружённое нападение в субботу на супермаркет в городе Буффало (штат Нью-Йорк), жертвами которого стали 10 человек, расследуется как насилие на почве расовой ненависти. Об этом сообщила полиция.

Стрельбу из полуавтоматической винтовки открыл 18-летний Пэйтон Джендрон. Он транслировал нападение в прямом эфире на стриминговом сервисе Twich. Помимо 10 убитых, три человека были ранены. Подавляющее большинство жертв - темнокожие.

Стрелявший был задержан. Ему предъявлены обвинения в убийстве.

Перед нападением Джендрон, как сообщается, опубликовал в интернете "манифест", в котором высказал идеи расовой ненависти. Полиция и ФБР считают, что он целенаправленно отправился в супермаркет в районе Буффало, где живут главным образом афроамериканцы, чтобы убивать именно темнокожих.

Сообщается, что на прикладе винтовки Джендрон написал имена норвежского неонациста Андреса Брейвика, убившего 77 человек, и Брентона Тарранта, устроившего стрельбу в мечетях новозеландского города Крайстчёрч. Его жертвами стал 51 человек, главным образом мусульмане. Оба нападавших были приговорены к пожизненному заключению.