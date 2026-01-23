4 человека погибли при российском ударе в Донецкой области

Четыре человека погибли в результате российского воздушного удара по селу Черкасское Краматорского района Донецкой области. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

По сообщению ведомства, налёт беспилотников "Герань-2" произошёл 22 января поздно вечером. Разрушены два частных дома. Среди погибших - пятилетний ребёнок и его отец. Ещё пять человек пострадали, среди них мать погибшего ребёнка и три девочки. Российские военные удар не комментировали.

Почти на всей территории Украины после российских ударов сохраняется крайне сложная ситуация с поставками электроэнергии. Министр энергетики Денис Шмыгаль накануне назвал ситуацию в энергосистеме самой тяжёлой со времен блэкаута в ноябре 2022 года. Во многих регионах, в том числе и в Киеве, действуют экстренные отключения света, электричество подаётся в дома только на несколько часов в день. Около 2 тысяч многоквартирных домов в Киеве остаются без тепла после российского обстрела 20 января.