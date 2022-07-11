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Чемпиона Олимпиады исключили из украинской федерации из-за шоу Навки

Татьяна Навка и Виктор Петренко в ледовом спектакле "Аленький цветочек"

Бывший советский и украинский фигурист, олимпийский чемпион 1992 года Виктор Петренко был исключен из членов Украинской федерации фигурного катания после участия в шоу Татьяны Навки. Также прекращены полномочия Петренко как вице-президента организации.

В заявлении на официальном сайте Украинской федерации фигурного катания говорится, что в адрес УФФК поступило "немало обращений и писем от членов федерации, спортсменов и поклонников фигурного катания, в которых выражается не только "справедливое возмущение поступком Петренко, но и пренебрежение по отношению к нему как человеку и спортсмену".

Петренко ранее подвергся критике со стороны Национального олимпийского комитета Украины за его участие в шоу Навки "Аленький цветочек". Такое поведение, такой поступок недопустимы для олимпийского сообщества Украины, считают в украинском НОК.

Шоу "Аленький цветочек" продлится в Сочи до конца сентября.

53-летний Петренко — олимпийский чемпион 1992 года в одиночном катании, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы.

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