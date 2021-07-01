Итак, сборная Украины вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу в очень сложной игре со Швецией, судьба которой решилась на последних минутах дополнительного времени.

Николай Митрохин:

Поздравляю всех болевших за сборную Украины с заслуженной победой. Объективно она была сильнее соперников. В целом это был тот сложный, активный и интересный футбол, которого ждешь садясь первый раз за четыре года к экрану с демонстрацией матча (немецкая и английская команда им меня не порадовали).

Ксения Ларина:

Украина в 1/4 финала) Матч тяжелый такой, травматичный, вязкий. Но итог честный. Я очень рада)

Молодцы!

Глеб Сташков:

Воспитываю в себе толерантность.

Вот, например, в природе нет полезных и вредных существ. Всякие нужны. Даже змеи, скорпионы и крокодилы.

Значит, и в футболе все сборные для чего-то нужны. Даже откровенные крокодилы.

Скажем, сборная Северной Македонии нужна, чтобы народ спрашивал: «А где Южная Македония?»

Сборная России нужна, чтобы острякам было на ком оттачивать свое остроумие.

Сборная Англии… Ну… не знаю… они все-таки футбол придумали…

Оставался последний вопрос: зачем нужны железные дровосеки из Швеции? А вчера, наконец, стало понятно: чтобы Украина прошла в четвертьфинал.

Альфред Кох:

Тот кто видел матчи Россия-Дания и Украина-Швеция согласятся, что скандинавы - это фактически один народ, а русские и украинцы - это совершенно два разных народа.

К слову, о двух народах. Вскоре после матча социальные сети обошла фотография с трибун.

Хотя потом оказалось, что всё было не так радужно.

Сергей Колясников:

Впредь наука. Не стоит проявлять человечность к тем, по чьим площадям маршируют колонны карателей СС

Леся Рябцева:

Вот к чему приводит разжигание социальной розни. Украинцы на русских. Человек на человека. Собственно, и не важно каких взглядов. Просто теряется в этом человеческое.

Валентин Богданов:

Показательно, что были и нормальные болелы среди украинцев, которые защищали нашего. И особенно порадовал парень в футболке сборной Польши, который отбивал его тоже. Есть братья- славяне, а есть нацики и бандеровцы без роду без племени. Ничего нового.

Ещё один сюжет: украинская писательница Лариса Ницой назвала автора победного гола Довбика "московитом" за использование русского языка.

Максим Юсин:

Автора победного гола в матче Украина — Швеция уже записали чуть ли не в предатели. И натравливают на него «активистов» и «патриотов». И всё за русский язык. (Кстати, а на каком языке тренер Андрей Шевченко давал инструкции своим футболистам?)

Ну что за люди? Даже порадоваться толком не умеют…

Владимир Корнилов:

Украинские националисты отказались признавать в авторе победного гола сборной Украины Довбике "украинского героя" за то, что он говорит по-русски!

Предлагаю на этом основании не засчитывать этот гол и срочно провести серию пенальти со шведами!

Марина Курапцева:

Я не понимаю, в каком вакууме живёт Ницой и такие, как она?

В каком вакууме вот это вот унылое хныканье не стесняется вмешиваться в радостные посты, которыми вчера была переполнена лента Фейсбука?

В каком вакууме (кстати, сразу после Дня Конституции Украины, которая защищает равенство прав всех граждан) можно не замечать разнообразия нашей прекрасной многонациональной страны?

В каком вакууме можно осмелиться бросить грязью в национальное единство, которое, я уж и не припомню так сходу, на чём ещё держится-то, кроме спорта?

Вот что у человека в голове? На фоне войны и непримиримости, которые уже вошли в нашу жизнь, на фоне всех бед и потерь, на фоне горя этих семи лет - неужели отрицание реальности и категорические требования, чтобы все строем перешли на один язык - это самое необходимое?

Виктория Гриб:

После вчерашнего фурора сборной Украины любительница швырнуть мелочью в лицо кассиру пані Ніцой оскорбила автора победного года в ворота шведов Артема Довбика, назвав его «московитом». Видите ли, ей не понравился послематчевый комментарий парня на русском языке.

На самом деле, у меня нет вопросов к Ницой. Кажется, это уже клиника.

Я о другом. Вчерашняя победа сборной, выход в четвертьфинал Евро – это грандиозное событие, которое объединило всю страну – от запада до востока. Такое единение, на моей памяти, в последний раз витало в воздухе на Евро-2012 после победы над теми же шведами.

Наш путь – игнорировать сеющих вражду и ненависть. Их меньшинство. Здравомыслящих гораздо больше!

Городимся нашими ребятами! Пожелаем им фарта в матче с англичанами. А там будет ой как непросто.

Аркадий Бабченко:

А и правда. Нахрен она нужна, та мова. На хлеб же не намажешь. То ли дело футбол.

Он! Забил! Мяч! В квадратную! Рамку! С сеточкой!

Да в пень эту мову. Ради такого дела-то.

А Ницой, конечно, дура. Украинка считает, что украинец из национальной (!!!) сборной Украины, представляющей Украину, на официальном украинском мероприятии должен говорить на украинском языке. Ну, полная идиотка же! Как такое вообще в голову могло придти.

Я в таком случае не могу понять, почему все на слово «московит» оскорбились-то. Ну, какая разница? Украинец, московит.

Главное, что улицы освещены, мячики забиты.

Национальная (!) сборная. Национальная. Представляет нацию. Во время войны с Россией.

На языке России.

Ну и вернёмся к сборной России. Многие, конечно, посчитали победу Украины своего рода укором и поводом для зависти.

Однако Черчесова не уволили. Технический комитет РФС признал его работу неудовлетворительной, но увольнять не рекомендовал!

Армен Гаспарян:

Матч со сборной Хорватии в сентябре можно уже не смотреть. Мне хватило изнасилования от Дании

Александр Гутин:

Это как? Откровенно слабый тренер, не наигравший ни одной тактической схемы, при котором в трех играх в ворота сборной прилетело семь мячей, не научивший нападающих завершать атаку, явно играющий по принципы "лишь бы не [проиграть]", то тасующий состав, как карточную колоду, привлекая в сборную игроков уровня колхозной команды, то упорно не выпускающий на поле футболистов, действительно могущих быть полезными, завоевал доверие у РФС? Чем? Чем конкретно? Что такого сделал Станислав Саламович за пять (!!!!) лет руководства сборной России? Чего добился? Что завоевал? Какие таланты открыл? Что происходит-то?!

Может быть дело в самой большой зарплате для тренера сборной? Может он кому-то там что-то откатывает? Или может быть он Дюкову жизнь спас?

Андрей Вульф:

Черчесов - тупик для сборной и для всего нашего футбола. То, что он самодовольный хамоватый бурундук, это дело десятое, хотя, конечно, иметь такое лицо национальной сборной - это, на мой взгляд, просто позор и репутационные потери.

Но главное то, что Черчесов - тренер вчерашнего дня, и у него нет никакого внятного плана на будущее команды и то, что он продвигает в качестве тактической схемы - примитивно, не современно и не привлекательно для аудитории.

Тренер себя полностью исчерпал в этой команде. Сборная находится в глубоком застое и кризисе. Это понятно, похоже, всем, кроме самого Черчесова (он упрямый, как осел, и сам в отставку не подаст, хотя приличный человек после таких провалов просто обязан был это сделать) и, видимо, опозорившимся членам технического комитета РФС.

Андрей Малосолов:

Я понимаю Станислава Саламовича - у нас действительно самая слабая по качеству игроков сборная за последние 20 лет. И мне понятно, что по сравнению с 2018 годом игроки сдали еще больше, явным выражением этого падения являются неудачи российских клубов в еврокубках на протяжении последних 3 лет. Мне очевидно, что сборная образца ЧМ2018 и сборная ЧЕ2020 - это две разные сборные. И тем не менее, сваливать все только на футболистов нельзя. Тренерский штаб для того и существует, чтобы создавать Команду, даже если исполнители в ней так себе. Ярким примером тому является сборная Венгрии, игравшая на ЧЕ для своих болельщиков и всей страны. Черчесову удалось собрать интересную банду на Мундиаль. А на Евро - не удалось. Задача, поставленная РФС - выход из группы, - не выполнена. Качество выступления команды на турнире было плохим даже в успешном матче с Финляндией. Подобные выступления больно бьют по нам, болельщикам, которые еще верят в российский футбол. По имиджу всего нашего футбола. И нет никакого убеждения, что на отборе на ЧМ та же самая сборная, с теми же игроками и тем же тренерским штабом, выступит лучше.

Станислав Белковский:

Провал не может быть причиной отставки - это общее правило кадровой политики путинской РФ. В отставку отправляют только за нелояльность. В том числе - за неготовность делиться. Легендарный С. С. Черчесов в таких грехах не замечен.