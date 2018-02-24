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Солнечное будущее Чернобыля
24 Февраль 2018
Работа над строительством солнечной электростанции в местности, которая пострадала в результате аварии на Чернобыльской АЭС, подходит к завершению.
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1
Рабочие подключают провода к электрощитам на месте будущей солнечной электростанции. На заднем плане – труба ядерного реактора, взорвавшегося в 1986 году. Авария на Чернобыльской АЭС стала одной из самых страшных ядерных катастроф.
2
Рабочие несут одну из 3800 солнечных панелей электростанции. Осуществляющая проект украинско-германская компания рассказала агентству France-Press (AFP), что электростанция будет вырабатывать объем электроэнергии, достаточный для обеспечения крупного села или около 2000 потребителей.
3
Рабочий идет между солнечными панелями. В январе работающая над проектом компания заявила, что солнечная станция стоимостью 1,2 миллиона долларов будет запущена "в течение нескольких недель". Специалисты говорят, что по количеству солнечных часов в сутки Чернобыль не уступает районам на юге Германии.
4
Заброшенный город Припять, расположенный в трех километрах от Чернобыльской АЭС. После ядерной катастрофы 1986 года территорию, размеры которой сопоставимы с площадью Люксембурга, объявили опасной для проживания и непригодной для сельского хозяйства.
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