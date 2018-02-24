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Солнечное будущее Чернобыля

Работа над строительством солнечной электростанции в местности, которая пострадала в результате аварии на Чернобыльской АЭС, подходит к завершению.
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Рабочие подключают провода к электрощитам на месте будущей солнечной электростанции. На заднем плане &ndash; труба ядерного реактора, взорвавшегося в 1986 году. Авария на Чернобыльской АЭС стала одной из самых страшных ядерных катастроф.&nbsp;
1 Рабочие подключают провода к электрощитам на месте будущей солнечной электростанции. На заднем плане – труба ядерного реактора, взорвавшегося в 1986 году. Авария на Чернобыльской АЭС стала одной из самых страшных ядерных катастроф. 
Рабочие несут одну из 3800 солнечных панелей электростанции. Осуществляющая проект украинско-германская компания рассказала агентству France-Press (AFP), что электростанция будет вырабатывать объем электроэнергии, достаточный для обеспечения крупного села или около 2000 потребителей.&nbsp; &nbsp;
2 Рабочие несут одну из 3800 солнечных панелей электростанции. Осуществляющая проект украинско-германская компания рассказала агентству France-Press (AFP), что электростанция будет вырабатывать объем электроэнергии, достаточный для обеспечения крупного села или около 2000 потребителей. 
 
Рабочий идет между солнечными панелями. В январе работающая над проектом компания заявила, что солнечная станция стоимостью 1,2 миллиона долларов будет запущена &quot;в течение нескольких недель&quot;. Специалисты говорят, что по количеству солнечных часов в сутки Чернобыль не уступает районам на юге Германии.&nbsp;
3 Рабочий идет между солнечными панелями. В январе работающая над проектом компания заявила, что солнечная станция стоимостью 1,2 миллиона долларов будет запущена "в течение нескольких недель". Специалисты говорят, что по количеству солнечных часов в сутки Чернобыль не уступает районам на юге Германии. 
Заброшенный город Припять, расположенный в трех километрах от Чернобыльской АЭС. После ядерной катастрофы 1986 года территорию, размеры которой сопоставимы с площадью Люксембурга, объявили опасной для проживания и непригодной для сельского хозяйства.
4 Заброшенный город Припять, расположенный в трех километрах от Чернобыльской АЭС. После ядерной катастрофы 1986 года территорию, размеры которой сопоставимы с площадью Люксембурга, объявили опасной для проживания и непригодной для сельского хозяйства.

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