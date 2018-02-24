Солнечное будущее Чернобыля

3 Рабочий идет между солнечными панелями. В январе работающая над проектом компания заявила, что солнечная станция стоимостью 1,2 миллиона долларов будет запущена "в течение нескольких недель". Специалисты говорят, что по количеству солнечных часов в сутки Чернобыль не уступает районам на юге Германии.