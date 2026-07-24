Черногория планирует ввести визы для россиян и белорусов с ноября

Правительство Черногории опубликовало проект изменений в постановление о визовом режиме, согласно которому безвизовый въезд для граждан России и Беларуси будет действовать до 31 октября 2026 года. На документ обратила внимание организация "Ковчег".

Согласно документу, до 31 октября россияне и белорусы смогут въезжать в Черногорию, следовать через неё транзитом и находиться в стране до 30 дней при наличии действительного проездного документа. С ноября для поездки потребуется виза. Изменения официально пока не утверждены.

В начале лета компания VFS Global открыла в России визовые центры Черногории. Ранее посольство страны в Москве сообщало, что Подгорица должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза к концу третьего квартала 2026 года.

Черногория получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2010 году и считается одним из наиболее вероятных следующих членов Евросоюза. 22 апреля послы стран ЕС одобрили начало подготовки договора о вступлении Черногории в ЕС.

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