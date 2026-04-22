Послы стран ЕС в Брюсселе в среду одобрили решение о начале разработки договора о вступлении в Евросоюз Черногории. Тем самым эта страна стала ещё ближе к тому, чтобы стать 28-м участником объединения. Ни одна из других стран-кандидатов пока не достигла этой стадии по пути к вступлению в ЕС.

Член Еврокомиссии, отвечающая за расширение ЕС, Марта Кос назвала решение "важным шагом на пути к вступлению в ЕС" и "чётким признанием прогресса, которого удалось достичь Черногории". Она также отметила, что при разработке договора будет учтён прежний опыт и в документе будут прописаны более чёткие гарантии соблюдения во вступающей в ЕС стране верховенства права и фундаментальных ценностей.

Черногорию поздравили также другие ведущие представители ЕС. Власти страны выражают надежду, что она сможет вступить в ЕС не позднее 2028 года.

Статус кандидата на вступление в Евросоюз Черногория получила в 2010 году. Её уже давно называют одним из главных претендентов на то, чтобы стать первой страной, присоединившейся к ЕС, после вступления Хорватии в 2013 году.

При этом в ЕС обсуждалась возможность ускоренного предоставления в Союзе членства для Украины - что вызывало недовольство "стоящих в очереди" стран западных Балкан. Руководство целого ряда стран, однако, дало понять, что исключение для Украины вряд ли будет сделано. Эта страна получила статус кандидата на вступление в ЕС, но официальные переговоры о вступлении пока не начались, их начало блокирует Венгрия.