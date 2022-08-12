Черногория потребовала от российского дипломата покинуть страну

Министерство иностранных дел Черногории объявило персона нон грата сотрудника российской дипломатической миссии, сообщает газета Vijesti со ссылкой на информацию ведомства.
Его имя не называется, не указаны и конкретные причины, по которым принято решение. При этом отмечается, что дипломата высылают в связи с деятельностью, нарушающей Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.
Послу России в Черногории Владиславу Масленникову вручена официальная нота. Дипломат должен будет покинуть страну в течение семи дней, говорится в документе.
В МИД России в пятницу заявили, что Москва примет ответные меры. "Россия даст соответствующий ответ", - ответили в ведомстве агентству ТАСС на вопрос о возможных шагах.
- Черногория после начала войны с Украиной присоединилась к санкциям Евросоюза против России. С конца февраля Подгорица дважды высылала российских дипломатов — одного в конце марта, четверых — в начале апреля. Всего, по подсчётам РБК, с начала года к началу августа западные страны выслали свыше 550 российских дипломатов.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.