Черногория закрыла программу выдачи "золотых паспортов"

В Черногории завершилась программа выдачи гражданства в обмен на инвестиции. Об этом делегация правительства страны оповестила Еврокомиссию.

Согласно сообщению, официально программа перестала действовать 31 декабря 2022 года. В документе также отмечается, что программа имела "особое значение" для экономических интересов Черногории, но страна учла предостережения Еврокомиссии о возможных рисках.

В октябре 2021 года власти Черногории опубликовали документ, в котором содержатся 166 положительных решений о предоставлении гражданства этой страны в обмен на инвестиции. Большинство получателей так называемых "золотых паспортов" оказались выходцами из России.

Среди тех, кто получил "золотой паспорт" Черногории, были указаны тезки бывшего главы Ростуризма Олега Сафонова, генерального директора "Авито" Владимира Правдивого, партнера миллиардера Романа Абрамовича Андрея Городилова, бывшего главы коммерческого банка "Лада-Кредит" Сергея Балаганского.