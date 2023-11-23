"Честности не прощают". Соцсети о разгроме воронежского театра

В России продолжается разгром остатков независимой культуры, и на этот раз было принято решение почти буквально бомбить Воронеж.

Елена Фанайлова:

уволен Михаил Бычков, создатель Воронежского Камерного театра, многократный лауреат Золотой Маски, один из лучших режиссеров страны. человек, благодаря которому имена Платонова и Мандельштама стали для города с наглухо отбитой памятью не отщепенцами, о которых надо умалчивать, а уважаемыми культурными фигурами. Два международных фестиваля их имени. Потрясающий репертуар театра, где я впервые смотрела польскую пьесу о Холокосте с чудесными молодыми актерами всего лишь 3 года назад. уволен за антивоенную позицию, или как там это называется - СВО? за то, что не боялся говорить, писать, выходить на одиночные пикеты. мне, как уроженке города, сейчас стыдно и горько. я понимаю, сколько сил надо было: десятилетиями преодолевать мрак не только страны, но и этой мещанской локации, привозить сюда театральных звёзд мирового уровня, чтобы город перестал быть местом, где молодчики оскверняют доску Мандельштама. Не могу представить, что сейчас с актёрами.

Марина Шимадина:

Потерять театр, который создавал с нуля и за 30 лет вырастил его и превратил в театр хай-класса, один из лучших в России, это как потерять ребенка... Но думаю, Михаил Владимирович был к этому внутренне готов - честности и порядочности у нас не прощают.

Алексей Малобродский:

Это пожалуй самое тупое, бессмысленное и безответственное кадровое решение в современной российской культуре. Даже на фоне разоренного Гоголь Центра, увольнения Рыжакова из «Современника», непродления контракта с Могучим, как худруком БДТ, увольнения Райхельгауза из созданной им «Школы современной пьесы».

Бычков не просто основал лучший театр в российской провинции, но тридцатипятилетней работой (и в театре, и в им же созданных Платоновском фестивале, и в мандельштамфесте, и в фестивале Маршак, и…) сделал Воронеж центром бурной и прекрасной художественной жизни.

Это решение преступно и позорно

Алёна Солнцева:

Сегодня в Воронеже уволили создателя лучшего воронежского театра, Камерного. Его 30 лет назад придумал и построил Михаил Бычков, ученик Кнебель, думающий, яркий современный режиссер, воспитавший отличную труппу, создавший репертуар, вырастивший зрителя, в общем - настоящий подвижник, человек высокой театральной культуры. 30 лет своей жизни он потратил на создание того самого театра-дома, полного молодых сил и творческих планов, что считают важным достоянием отечественной культуры.

Но что все это значит в городе, куда недавно приезжал сам Николай Патрушев, который предупредил, что "Ситуация в округе остаётся сложной и характеризуется усилением террористической и диверсионной активности", к тому же "Действия американцев по размещению биолабораторий в непосредственной близости от российских границ и расширению спектра военных биологических исследований, безусловно, создают серьёзные биологические угрозы и требуют выработки действенных мер по их устранению".

Так что до театров ли теперь?

Алла Шендерова:

Одно из лучших театральных мест в России - воронежский Камерный театр, основанный и отстроенный Михаилом Бычковым, знакомством с которым я очень горжусь. Сколько раз ездила туда с лекциями, смотрела спектакли и просто, что называется, терлась о стены. так все современно, красиво и удобно там устроено! И ещё, знаете, спектакли ставят такие, что через один везут в Москву... на упраздненную теперь “Золотую маску”.

В общем, вы поняли, текст мой имеет грамматическую ошибку: надо поменять время с настоящего на прошедшее. Михаил Бычков уволен сегодня из созданного им театра.

Адье, российский театр. Закончился твой подъем и расцвет. Ты не объединился в самом начале. И теперь всех убивают по одному. Ну, спасибо, что не физически

PS в том, что режиссера Михаила Бычкова рано хоронить и мы о нем еще услышим, я не сомневаюсь!

Виктор Шендерович:

Увольнение Михаила Бычкова из созданного им театра, лучшего театра российской провинции - свидетельство ясной, абсолютно осмысленной культурной политики в путинской России. Лучшее, честное, просто живое - должно вытаптываться,

в крайнем случае, жёстко маргинализироваться.

Соображение о том, что можно сохранить свое дело, если не выходить в антивоенный пикет, может оказаться практически полезным, но ненадолго. Вектор задан давно и ясно, и, кажется, можно больше не переспрашивать.

Ксения Ларина:

Только не спрашивайте «за что».

От Михаила избавились как от чужака, который «вечно лезет куда не просят»: то Серебренникова и Малобродского защищает, то против войны протестует, то за Беркович вписывается.

Такому попробуй букву Z выбить на лбу - он сам того выбьет, кто рискнет его сломать.

Ольга Вайсбейн:

Я просто задыхаюсь. Дорогой Михаил Бычков, моя любовь и поддержка! Я, к сожалению, видела мало ваших спектаклей, только то, что привозили в Москву, но и этого хватило, чтобы понять, какого класса вы режиссёр. А ваше мужество и этическая безупречность всегда было предметом моего безмерного восхищения и уважения. Именно этого они вам и не простили. Собиралась весной в Воронеж как минимум на неделю, хотела провести её в вашем театре. Эх, все надо делать вовремя... ПлАчу слезами гнева и ярости!

Евгения Тропп:

Меня в одной ветке комментариев упрекнули в том, что я рыдаю, как на поминках. Да нет же, король не умирает! Нет слёз у меня. Одна сухая, горячая ярость. Какие-то мыши хотят прогрызть фундамент и обрушить здание театра?… Ну пусть обломают себе гнилые зубки.

Здоровья,​ сил, выдержки замечательному, умному, талантливому, смелому и принципиальному человеку и художнику Михаилу Бычкову и его театру, всей прекрасной труппе Воронежского Камерного. Да здравствует Бычков!