Четверых крымских татар осудили в России по делу "Хизб ут‑Тахрир"

Суд в Ростове-на-Дону в пятницу приговорил четверых крымских татар из Бахчисарая к срокам от 12 до 17 лет колонии строгого режима по делу запрещённой в России организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает Крым.Реалии.

Их признали виновными "приготовлении к насильственному захвату власти", а также "в участии в террористической организации". Сейтумеру Сейтумерову назначили 17 лет лишения свободы. Его также признали виновным в руководстве отделением террористической организации. Его брата Османа Сейтумерова приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Их дяде Рустему Сейтмеметову назначили 13 лет лишения свободы. Амет Сулейманов приговорён к 12 годам колонии строгого режима. Адвокаты осуждённых сообщили, что будут подаваться апелляционные жалобы на приговор.

Ранее правозащитный центр "Мемориал" (внесён Минюстом России в список "иностранных агентов") признал братьев Сейтумера и Османа Сейтумеровых, Рустема Сейтмеметова и Амета Сулейманова политзаключёнными.

"Хизб ут-Тахрир" – международное политическое движение исламистского толка. Оно легально во многих странах мира.

В 2003 году Верховный суд России признал "Хизб ут-Тахрир" террористической организацией и запретил её деятельность. После аннексии Крыма многие живущие там последователи движения подвергаются арестам российскими властями. Украинские власти деятельность организации не запрещали.