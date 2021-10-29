Четверых крымских татар осудили в России по делу "Хизб ут‑Тахрир"

Суд в Ростове-на-Дону в пятницу приговорил четверых крымских татар из Бахчисарая к срокам от 12 до 17 лет колонии строгого режима по делу запрещённой в России организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает Крым.Реалии.
Их признали виновными "приготовлении к насильственному захвату власти", а также "в участии в террористической организации". Сейтумеру Сейтумерову назначили 17 лет лишения свободы. Его также признали виновным в руководстве отделением террористической организации. Его брата Османа Сейтумерова приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Их дяде Рустему Сейтмеметову назначили 13 лет лишения свободы. Амет Сулейманов приговорён к 12 годам колонии строгого режима. Адвокаты осуждённых сообщили, что будут подаваться апелляционные жалобы на приговор.
Ранее правозащитный центр "Мемориал" (внесён Минюстом России в список "иностранных агентов") признал братьев Сейтумера и Османа Сейтумеровых, Рустема Сейтмеметова и Амета Сулейманова политзаключёнными.
- "Хизб ут-Тахрир" – международное политическое движение исламистского толка. Оно легально во многих странах мира.
- В 2003 году Верховный суд России признал "Хизб ут-Тахрир" террористической организацией и запретил её деятельность. После аннексии Крыма многие живущие там последователи движения подвергаются арестам российскими властями. Украинские власти деятельность организации не запрещали.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.