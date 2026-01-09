Четыре человека погибли в Киеве в результате российских ударов

В Киеве, по данным мэра города Виталия Кличко, в результате российских ударов с использованием беспилотников и ракет в ночь на 9 января, погибли четыре человека, в том числе один медик. Пострадали, по последним данным, 24 человека, в том числе медики и сотрудники службы чрезвычайных ситуаций. В городе возникли перебои с подачей электричества и водоснабжением.

В Дарницком районе во дворе жилого дома упал беспилотник, частично поврежден одноэтажный магазин и остекление окон девятиэтажного дома. В Деснянском районе возникло возгорание на крыше 18-этажного жилого дома и в пятиэтажном доме, в Днепровском районе – в 16-этажном и девятиэтажном жилых домах. Взрывной волной частично разрушена крыша трехэтажного жилого дома. Кроме того, в Днепровском районе обломки беспилотника упали на детскую площадку во дворе жилого дома и возле трамвайного депо. В Печерском районе в результате падения обломков дрона произошло частичное разрушение фасада девятиэтажного жилого дома, также повреждено нежилое многоэтажное здание, сообщает "Настоящее Время".

Всего за ночь Украина была атакована более чем 200 дронами и 36 ракетами. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Российское Минобороны заявило о применении комплекса средней дальности "Орешник". По данным украинских властей, эта ракета атаковала Львовскую область на западе Украины.