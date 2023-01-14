Четыре человека пострадали в результате стрельбы в центре Лондона

В центре Лондона в результате стрельбы были ранены четыре человека, сообщает полиция.

Инцидент произошел недалеко от церкви, где в тот момент проходили похороны. Полицейские предполагают, что огонь открыли из движущегося автомобиля, который затем уехал с места происшествия.

Ранения получили три женщины и семилетняя девочка – все они доставлены в больницу. Девочка находится в тяжелом состоянии.

Полицейские перекрыли дороги и проводят расследование на месте происшествия. О задержаниях в связи со стрельбой не сообщается.