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Четыре человека пострадали в результате стрельбы в центре Лондона

Полиция на месте происшествия, Лондон, 14 января 2023 года

В центре Лондона в результате стрельбы были ранены четыре человека, сообщает полиция.

Инцидент произошел недалеко от церкви, где в тот момент проходили похороны. Полицейские предполагают, что огонь открыли из движущегося автомобиля, который затем уехал с места происшествия.

Ранения получили три женщины и семилетняя девочка – все они доставлены в больницу. Девочка находится в тяжелом состоянии.

Полицейские перекрыли дороги и проводят расследование на месте происшествия. О задержаниях в связи со стрельбой не сообщается.

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