Четыре страны ответили на вопросы РФ об отравлении Навального

Германия, Великобритания, Франция и Швеция направили в технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответы на вопросы России относительно отравления оппозиционера Алексея Навального в прошлом году. Российские вопросы, в свою очередь, были реакцией на вопросы, заданные группой 45 стран-членов ОЗХО.

Эти страны просили Россию сообщить о мерах, принятых ею для расследования случая использования боевого отравляющего вещества на её территории, а также о перспективах приезда в страну экспертов ОЗХО. Россия в ответ задала встречные вопросы, фактически отрицая, что Навальный был отравлен на её территории. Вопросы были заданы Германии, Франции и Швеции как странам, в лабораториях которых в анализах Навального обнаружили следы "Новичка", а также Британии, которая от имени 45 стран выступила с первоначальным запросом к России.

В ответе Германии, в частности, говорится, что она оказала российским правоохранительным органам всё необходимое содействие, однако не могла передать в Россию биоматериалы Навального без его согласия. Также в нём подтверждается, что на бутылке, как утверждается, из гостиничного номера Навального, были обнаружены следы того же отравляющего вещества, что и в его организме. Германия также ответила, что не имеет никаких дел с соратницей Навального Марией Певчих, которую российские власти фактически обвинили в сотрудничестве с британскими спецслужбами, а также что на борту самолёта, который транспортировал Навального из Омска в Берлин, не было германских госслужащих.

В британском ответе говорится, что российская нота не содержала ответов на заданные ранее вопросы. Британия также высказала прямое подозрение в том, что российские власти пытаются уйти от ответственности за отравление Навального. В британском ответе также сказано, что британские власти солидаризируются с позицией Германии в этом деле.

В ответе Франции говорится, что Франция получила от российских властей запрос о содействии, но решила на него не отвечать, поскольку она ожидает от властей самой России расследования обстоятельств отравления Навального. В ответе Швеции сказано, что она действовала по запросу Германии, поэтому любые вопросы следует адресовать Германии.

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа прошлого года, впоследствии он был перевезён на лечение в Берлин, где германские специалисты обнаружили в его организме следы боевого отравляющего вещества из группы "Новичок". Российские власти отрицают, что Навальный был отравлен, во всяком случае, на территории России. Сам Навальный утверждает, что к его отравлению причастна ФСБ. К тому же выводу пришла расследовательская группа Bellingcat (внесена в РФ в список СМИ-"иноагентов").